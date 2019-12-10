В Евпатории мужчина два года находится в СИЗО за убийство жены, которую видели живой

35-летний житель Евпатории Владимир Левченко уже более двух лет находится в СИЗО из-за обвинения в умышленном убийстве собственной жены. При этом сам факт смерти супруги обвиняемого не установлен — её тело не нашли. Единственное, на что делают упор правоохранители — признательные показания, которые мужчина, по его словам, дал после 30 часов непрерывных допросов. Свидетели утверждают, что регулярно встречают «убитую» на улицах города. Несколько раз девушку удалось заснять на видео.

Наталья Чернова и Владимир Левченко

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Следственный комитет в городе Евпатория на протяжении двух лет пытается добиться осуждения местного жителя Владимира Левченко за убийство супруги — Натальи Черновой. При этом ни её тела, ровно как и следов убийства найдено не было.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) в отношении мужчины было возбуждено 8 ноября 2017 года. Хотя сам Левченко ещё в июле 2017-го пришёл в полицию и написал заявление о пропаже Черновой. Согласно показаниям мужчины, Наталья страдала алкоголизмом, часто уходила в запои и не вернулась домой из очередного загула. Левченко не только обратился к полицейским, но и сам пытался найти жену, расклеивая в районе дома объявления с её фотографией.

Правоохранители утверждают, что только спустя несколько месяцев заподозрили Левченко в убийстве и проверили его показания на полиграфе. По словам оперативников, сразу после окончания допроса Левченко «попросил сигарету и признался, что задушил свою жену, а затем в течении трёх дней расчленял её тело с помощью кухонного ножа в ванной и выносил в пакетах на помойку». Результаты тестирования на полиграфе остались неизвестны — суд счёл это доказательство недопустимым и исключил его.

«Наконец вы спросили прямо, убивал ли я свою жену. Теперь я буду спать спокойно, а то она ко мне приходит каждую ночь», — приводил на суде один из оперативников слова Левченко.

Однако впоследствии мужчина полностью отказался от своих слов. Он заявил, что правоохранители заставили его признаться в преступлении, незаконно продержав без еды, воды и сна около 30 часов подряд.

«В ходе предварительного следствия я давал признательные показания в убийстве супруги, поскольку со стороны сотрудников полиции на меня оказывалось психологическое давление. Сотрудники полиции угрожали, что найдут повод привлечь к уголовной ответственности мою мать и её гражданского супруга. Боясь за близких, под видеозапись в присутствии понятых я написал явку с повинной, текст которой заучил по требованию правоохранителей», — пояснит позже в ходе судебного разбирательства Левченко.

Тот факт, что записанные на видео показания были даны под давлением, подтвердился в ходе экспертизы, заказанной защитниками Левченко.

Дело без доказательств

Примечательно, что за два года следствию не удалось найти ни одного доказательства убийства женщины.

Так, в квартире супругов криминалисты не нашли никаких следов крови — обследованы были даже сифоны в ванной комнате и канализационные трубы. На ноже, которым по версии следствия, Левченко расчленял жену, биоматериал также отсутствовал.

Фрагментов тела Натальи Левченко также обнаружено не было, что сделало невозможным установить причину смерти.

Кроме того, в ходе независимой экспертизы было выявлено, что полностью расчленить тело человека ножом, который следствие считает орудием преступления, невозможно.

Главным козырем защиты Левченко стали показания свидетелей, утверждавших, что они видели Наталью Чернову живой.

Одному из жителей Евпатории удалось случайно заснять «убитую» на видеорегистратор. Проведённая по заказу семьи подозреваемого портретоведческая экспертиза подтвердила, что с вероятностью 80% на видеозаписи присутствует Чернова.

Даже свидетели обвинения рассказывали, что отношения между с супругами были натянутыми, но после исчезновения Черновой они видели, что Левченко переживал и искал её.

«Труп действительно обнаружен не был»

Несмотря на отсутствие улик дело ушло в суд. В октябре 2018 года приговором судьи Евпаторийского городского суда Алексея Нанарова Левченко был признан виновным и приговорён к восьми годам колонии строгого режима.

«Труп действительно обнаружен не был, однако данное обстоятельство не ставит под сомнение вывод суда о её гибели, поскольку установленные судом обстоятельства, при которых были совершены противоправные действия в отношении потерпевшей, позволяют суду прийти к выводу о бесспорности факта наступления её смерти», — указано в приговоре суда.

В пресс-релизе крымского СК о решении суда по делу Левченко особенно акцентируется признание собранных следствием доказательств достаточными для вынесения обвинительного приговора.

«С учётом неопровержимой доказательственной базы, Евпаторийским городским судом мужчина признан виновным в совершении преступления», — сообщали правоохранители.

Кроме того, пресс-служба регионального СК подчёркивала, что раскрыть преступление удалось «в кратчайшие сроки» и «благодаря слаженной следственной работе совместно с сотрудниками полиции».

Правда, в силу этот приговор так и не вступил — защита Левченко подала аппеляцию. В итоге Верховный суд Крыма встал на сторону обвиняемого — признал приговор необоснованным и вернул дело в прокуратуру на доследование.

«В обвинении указаны две причины смерти, ни одна из которых не подтверждена экспертным путём, — указано в решении суда. — Несмотря на необходимость проведения экспертизы следствие ограничилось допросом эксперта, проведённого с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства. И эти две причины смерти находятся в противоречии с сообщением того же эксперта о невозможности дать заключение».

Видели живой



После того, как дело вернулось на доследование, в СК вновь стали вызывать жителей Евпатории, видевших Чернову живой, для дачи показаний.

«Как только я вошла в кабинет, следователь начал на меня давить, — рассказывает RT Елена Селиванкина. — Говорил, что я нагло вру. Мой адвокат его урезонил, заметив, что тело так и не нашли».

Селиванкина утверждает, что видела Чернову в апреле 2018 года. Тогда она ещё не знала, что женщину считают убитой.

«Я шла домой мимо кафе «Мираж», а эта дама стояла с высоким седым мужчиной. Я обратила на них внимание, потому что они громко ругались. Эту женщину я знала в лицо с тех пор, как работала кондуктором в трамвае: несколько раз приходилось высаживать её, поскольку она была в пьяном виде и приставала к пассажирам. Позже я увидела, как мать Владимира Левченко расклеивает на столбах её фотографии».

Наталья Чернова попала на видео

Правозащитница Марина Савина рассказала RT, что в ходе расследования уголовного дела правоохранители оказывали давление на всех свидетелей, видевших Чернову живой, и даже на её родственников.

«На мать, сестру, незнакомых между собой людей, видевших Чернову, правоохранители оказывали психологическое давление. Матери Левченко потом писали свидетели, извинялись, что струсили, — говорит Савина. — Местные журналисты, которые пытались провести своё расследование, резко пропадали».

Мать подозреваемого Ирина Левченко в беседе с RT отмечает, что 1 октября 2018 Чернова была точно жива.

«Её в магазине видела наш свидетель вместе с тем же высоким сутулым мужчиной,— говорит она. Директор магазина показал мне видеозапись, но даже фото экрана сделать не позволил — так все боятся проблем с органами. Все наши доводы отклонялись следствием и судом. В итоге Владимир в нарушение всех разумных сроков уже больше двух лет находится в заключении».

По словам Левченко, родственники Черновой не только не интересовались информацией о том, что горожане видели её живой, но и не хотели, чтобы кто-то искал её.

Так, семья Левченко обращалась в организацию «Лиза Алерт» с просьбой о помощи в поисках Черновой. Однако, по их словам, родственники женщины попросили волонтёров прекратить поисковую операцию, уверяя их, что она уже найдена убитой.

Мать Черновой Татьяна Пашевкина на вопросы RT отвечать отказалась.

«Всё был доказано в суде. Приговор отменили только из-за процессуальной ошибки», — заявила Пашевкина.

Связаться с адвокатом Пашевкиной Аллой Кошенко RT не удалось.

«Домысливают мотивы»

Один из защитников Левченко Валерий Котовский считает, что обвинение против его клиента было сфальсифицировано.

«Мотивации могут быть различные — от повышения служебных показателей до коррупционных моментов. Обвинение не поддается логике. В одной части следствие и суд верит Левченко, в другой — домысливает за него, например, рассуждая о мотивах убийства», — отмечает в беседе с RT Котовский.

По словам собеседника, после возвращения дела в СК следствие, помимо очередных допросов, решило провести так называемую ситуационную экспертизу.

«В ходе такой экспертизы могут привлекаться самые разные эксперты. Перед ними ставится вопрос: могло ли быть так, как говорил изначально подсудимый, — поясняет Котовский. — Но для экспертизы такого рода все равно нужен труп, которого нет. Тем не менее, закрывать дело правоохранители не хотят и намерены повторно направить его в суд. Теперь у них уже идёт борьба за честь мундира».

В СК Крыма на вопросы RT о расследовании не ответили.