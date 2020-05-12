«Судить, а не осуждать»: RT запускает проект «Последнее слово» о несправедливо вынесенных приговорах

С 12 мая запускается интерактивный проект «Последнее слово», посвящённый несправедливым судебным решениям. Каждый выпуск состоит из трёх историй. Все они легко могли произойти в России, более того — одна из историй абсолютно реальна. Какая именно — предстоит угадать зрителям, которые на 20 минут станут присяжными заседателями. Подробности — в материале RT.

Менее трети процента — именно столько оправдательных приговоров выносится по уголовным делам в современной России: за 11 месяцев 2019 года из более чем 100 тыс. уголовных дел были оправданы 545 человек. По сравнению с 2018 годом этот показатель уменьшился почти в четыре раза. При этом большинство подсудимых признают свою вину, полностью отрицают её лишь 4%.

RT запускает интерактивный проект «Последнее слово». По словам авторов, это взгляд со стороны на репрессивный аппарат, в который на наших глазах превратилась судебная система в России, с молчаливого согласия всех, кто наблюдает со стороны за вынесением десятков и сотен тысяч обвинительных приговоров.

«Мы старались сделать сериал таким образом, чтобы показать, насколько легко мы относимся к сложившейся системе. Наша хата с краю. Мы отводим взгляд, пока проблема не коснётся нас лично. И с ужасом в этот момент ищем поддержки со стороны. Но там все уже отвели глаза, — пояснила RT продюсер Анастасия Приказчикова. — Сталкиваясь с резонансной историей, мы не разбираемся. Нам достаточно громкого заголовка или мнения «эксперта» — и мы уже сделали вывод о виновности очередного «подонка», забывая, что у каждого есть презумпция невиновности и право на последнее слово».

В каждом эпизоде актёры отыгрывают три роли осуждённых по различным статьям. Это их последнее слово, сказанное в надежде на суд присяжных в лице миллионов зрителей.

Лишь за одной из историй стоит реальное дело и человек, который отбывает срок по этой статье, остальные — вымысел, вдохновлённый творчеством российских судов. При этом каждая из них пестрит правдоподобными деталями, запутывая зрителя.

«Мы брали дела, к которым действительно много вопросов и которые при этом не на слуху: ведь мизерные показатели оправдательных приговоров относятся ко всем сферам жизни, возрастным категориям, социальным статусам и составам преступления, — рассказал RT сценарист Денис Васильев. — Судебный процесс у нас де-юре состязательный, а де-факто — инквизиционный. Но состязательность часто граничит с театральностью. Следовательно, требуется воздействовать на эмоции, а из-за этого зачастую возникает пренебрежение фактами, работа с полутонами, а грань между правдой и вымыслом размывается. Мы хотели побудить зрителей мыслить критически, анализировать то, что они видят и слышат, сопоставлять факты, но, конечно, также прислушиваться к своему сердцу».

Разбивка на одну реальную и две вымышленные истории была сделана, чтобы подчеркнуть зазор между правдой и вымыслом, продолжает сценарист: «Таким образом, абсолютная выдумка может казаться очень искренней просто потому, что так подана, а реальная история может казаться неправдоподобной, поскольку реальность порой фантастичнее вымысла».

В первом выпуске невидимый судья рассматривает три совершенно разных уголовных дела. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве жены и сокрытии улик. При этом следов убийства нет, а тело жертвы до сих пор не найдено. Более того: свидетели утверждают, что видели её живой и даже сняли на видео. Единственное, чем оперировала сторона обвинения, это признательные показания, которые подсудимый, по его словам, дал после того, как его допрашивали 30 часов подряд без еды, воды и сна. Подсудимый говорит, что его супруга и раньше регулярно уходила в загулы, а сам он не только первым обратился к полицейским по поводу её пропажи, но и пытался найти жену, расклеивая объявления.

Вторым рассматривается дело молодого человека, которого обвиняют в жестоком обращении с животными. Согласно фабуле, он дал собаке на даче кусок мяса с лезвиями.

К парню сложно не отнестись предвзято: плохо учится, слушает агрессивную музыку, был замечен в буллинге, постоянно бывает у школьного психолога и в кадре проявляет неуважение к суду.

При этом сам парень утверждает, что никогда даже крылья букашкам не отрывал, хозяина собаки не задирал, а тот самый кусок мяса ему дала его девушка и о содержимом он не догадывался.

Третьей с последним словом выступает женщина, обвиняемая по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». По словам подсудимой, она впервые после смерти мужа, оставившей её без средств к существованию, поехала в гости. По дороге домой она припарковалась на месте для инвалидов и «вышла на минуту». В машине остался её приёмный четырёхлетний ребёнок. Автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку, а ребёнок за это время простудился и сейчас находится в больнице с пневмонией. Экспертиза показала, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, хотя она говорит, что выпила один, максимум два бокала.

Какой из случаев реальный, как бы спорно он ни выглядел, а какие — нет, до конца не знают ни зрители, ни сами актёры. Это один из ключевых критериев для исполнителей роли.

«Актёры могут не быть характерными, но они должны полностью вжиться в образ, представить себя в такой же ситуации, поступающими так же, как и их герой, и, конечно, должны оправдывать его, — рассказал RT режиссёр Алексей Тарасов. — Поскольку в кадре актёр один, ему нечем прикрыться, поэтому очень важно, чтобы он точно знал, зачем он находится в студии и что грозит его герою, если он будет отдаваться игре не до конца».

По окончании серии зрителям предлагается проголосовать за того актёра, история которого показалась им наиболее реальной и кого они хотели бы оправдать.

Историй три, а оправдан может быть только один. Остальные отправятся в тюрьму.

Поэтому, голосуя, зритель чувствует ответственность за судьбу героев и может на своей шкуре убедиться, насколько это сложно — судить, а не осуждать, подчёркивают авторы проекта.

Проголосовать можно в течение трёх дней через опросник под этим текстом или на YouTube, где размещён ролик. Результаты будут объявлены накануне выхода следующего эпизода, в данном случае — 18 мая. Вне зависимости от итогов зрителям расскажут о том, какая из историй настоящая, а также дадут возможность ознакомиться с документами и ходом расследования.

Актёру, чья история получит больше всего голосов, вручат чек на 100 тыс. рублей. Эти деньги он передаст в проект «Не один на один», который занимается защитой прав несправедливо осуждённых. Средства пойдут на адресную помощь заключённым, чья история в «Последнем слове» была не вымышленной.

«Перед нами стоит задача привлечь внимание к реальной проблеме через игровой формат. На наш взгляд, он даст больший эффект, нежели пересказ дела и его обстоятельств, — говорит Денис Васильев. — Кроме того, есть сверхзадача: вне зависимости от того, кому из актёров поверят зрители, реально помочь семьям тех людей, чьи истории мы рассказываем, и другим людям, к чьим приговорам возникают вопросы».