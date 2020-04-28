Сотрудника «Роскосмоса» лишили прав за пьяную езду в Петербурге, где он никогда не был

Житель Подмосковья Андрей Ильин при попытке оформить цифровой пропуск для передвижения на автомобиле в период пандемии коронавируса неожиданно выяснил, что несколько месяцев назад его лишили водительских прав за пьяное вождение. Нарушение было совершено в Санкт-Петербурге, где, как уверяет Ильин, он никогда не был. Ещё один штраф ему выписали прошлым летом в другом районе Северной столицы. Никакие уведомления о судебных заседаниях, по словам Ильина, ему не приходили. Мужчина готовит заявление в СК и пытается получить копии административных дел, чтобы узнать детали «своих» правонарушений.

© Фото из личного архива

Штрафы вместо пропуска

В редакцию RT обратился житель подмосковного посёлка Тарасовка (Пушкинской район) Андрей Ильин, который, вероятно, стал очередной жертвой мошенников, использующих данные автомобилистов для изготовления поддельных водительских удостоверений.

Как уже не раз писал RT, добросовестные водители часто долгое время остаются в неведении о нарушениях, которые им приписали. При этом подтвердить свою невиновность, даже при наличии доказательств, бывает очень трудно.

О том, что он лишён водительских прав, Ильин узнал 14 апреля, когда решил оформить цифровой пропуск для передвижения на автомобиле в условиях распространения коронавируса.

«Когда я ввёл в личном кабинете номер прав, то оказалось, что за мной числятся два штрафа: на 5 тыс. рублей за езду без регистрационных номеров и 30 тыс. рублей за пьяное вождение», — рассказал RT Ильин.

Из квитанции следовало, что нарушения совершены на автомобиле ВАЗ с госномером Р115ВС78 в Санкт-Петербурге. По данным открытых специализированных баз, указанный в квитанции номер числится за белым ВАЗ-21093, выпущенном в 1999 году.

«Я поначалу думал, что это ошибка. Мне посоветовали добавить больше данных в личном кабинете. Вписал СНИЛС. Появились данные ещё об одном штрафе 5 тыс. рублей, уже от судебных приставов, видимо, за просрочку оплаты того, что был за езду без номера», — рассказывает Ильин.

Ошибка с городом

«Уже на сайте приставов я выяснил, что у этого человека полностью такое же имя, дата и регион рождения. Но есть важный нюанс. Я родился в Казахстане, что указано в моих правах, но в военном городке Приозёрск, а у него была указана Алма-Ата», — поясняет автомобилист.

Оказавшиеся в похожих ситуациях водители ранее рассказывали RT, что злоумышленники, заимствуя данные из водительского удостоверения, неверно указывают город рождения водителя, так как в правах есть информация лишь о регионе.

Ильин через официальный сайт ГИБДД России обратился с заявлением в управление ГИБДД по Санкт-Петербургу, в котором попросил полицейских разобраться и снять с него все взыскания.

Ответ из ГИБДД пришёл быстро — полицейские не стали рассматривать его жалобу по существу, а лишь сообщили, когда и каким судом было принято соответствующее решение, посоветовав обращаться туда. Позвонив в судебный участок №131 Невского района города, Ильин узнал, что второе административное дело рассматривалось мировым судом участка №180 Пушкинского района.

В электронной базе мировых судов Санкт-Петербурга есть информация об этих делах. Материалы по факту езды без номеров поступили в мировой суд 15 августа 2019 года и 2 сентября были рассмотрены. Текста судебного решения на сайте нет.

© Фото из личного архива

«Телеграмма не доставлена, так как квартира закрыта»

Судебное постановление по делу о пьяной езде опубликовано. Из документа следует, что правонарушение было совершено 9 октября 2019 года около 23:00 на улице Бабушкина.

Согласно материалам суда, у проживающего в Санкт-Петербурге А.В. Ильина при помощи алкотестера было выявлено содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,315 мг/л. Это почти в два раза превышает установленный законом максимально возможный порог погрешности прибора в 0,16 мг/л.

Также в тексте указывается, что Ильин на судебное заседание не явился, хотя «о времени и месте рассмотрения дела извещался неоднократно телеграммой по адресу, указанному в протоколе об административном правонарушении. Согласно уведомлению, телеграмма не доставлена, так как квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является».

В итоге Ильина оштрафовали и заочно лишили водительских прав на полтора года. Персональные данные нарушителя и сведения об автомобиле в электронной версии документа скрыты — ознакомиться с полным вариантом подмосковный автомобилист сможет, если получит копию решения суда.

«Никаких телеграмм из суда я, конечно, не получал, как, очевидно, и тот Ильин. «Жигулей» у меня не было никогда. Кстати, в день заседания суда, 10 декабря, я как раз покупал автосалоне Renault Arkana. До этого ездил по доверенности на Ford Focus, штраф за всю жизнь был один и то давно. Я работаю в подмосковном Королёве на режимном предприятии «Роскосмоса», где приход и уход чётко фиксируется. Конечно, теоретически, я мог на какой-нибудь нашей ракете после работы долететь в Петербург, как-то раздобыть эти «Жигули» и поехать кататься по улице Бабушкина, предварительно выпив на радостях, и попасться в 23:00 в руки сотрудников ГИБДД. Но мне кажется, что на практике осуществить это достаточно трудно», — говорит Ильин.

Мужчина недоумевает, почему никто не установил личность нарушителя.

«Когда очень нужно, у нас и пропуска на передвижение для миллионов людей вводят моментально и почти без сбоев, успешно и контролируют по камерам каждый шаг тысяч людей на карантине, а когда случай рядовой, то личность человека даже не могут установить. Получается, полицейские поверили какой-то поддельной пластиковой карточке с фото, а суду хватило того, что было в протоколе», — возмущается Ильин.

Сейчас мужчина пытается получить копии судебного постановления, чтобы узнать обстоятельства «своего» дела, а затем обжаловать решения суда.

В судебном участке №180 ему пообещали прислать копию решения по электронной почте в ответ на соответствующее обращение.

«А в участке № 131 мне сначала заявили: «Раз вы сами признаёте, что это не вы, то мы не можем вам, как постороннему лицу, ничего выслать из-за персональных данных другого человека». Но потом всё-таки пообещали передать после самоизоляции судье все документы, которые я пришлю. Это должно произойти 30 апреля. Мне сказали, что пока я могу рассчитывать лишь на копию постановления», — рассказал автомобилист.

По словам Ильина, сейчас он не садится за руль, так как за езду без прав предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей.

«У меня жена, которая не водит машину, двое детей. Хорошо, что нас перевели на удалённую работу. Но коронавирус скоро уйдёт, а когда я смогу отменить эти наказания, не представляю», — отметил он.

Ильин предполагает, что стал жертвой распространённого мошенничества, когда подлинные персональные данные ничего не подозревающего водителя используются добывшими их мошенниками для изготовления поддельных водительских прав с фотографией «заказчика».

Как отмечали эксперты, наиболее часто к этому прибегают лишённые или вовсе не имеющие прав водители, что позволяет им избегать проблем при встрече на дороге с инспектором ГИБДД — далеко не всегда правоохранители способны распознать подделку. При этом стоимость «липы» зависит от того, какие данные используются при её изготовлении — дешевле стоит подделка со сведениями, взятыми «из головы». «Зеркальные» права, в которых используются персональные данные реально существующих водителей, стоят дороже, так как способны выдержать поверхностную проверку по базе ГИБДД — всё зависит от внимательности конкретного инспектора.

Однако нередко обладателей поддельных прав удаётся разоблачить прямо на дороге, и они привлекаются к уголовной ответственности за подделку документов по ст. 327 УК РФ.

«В ближайшие дни буду обращаться через интернет-приёмную в управление Следственного комитета по Петербургу, чтобы они начали проверку по факту использования подложного документа. Заявление в принципе готово, пока жду справку с работы с табелем отработанного времени 8, 9 и 10 октября, чтобы наглядно показать, что я в то время был в Подмосковье. Конечно, я давно хотел побывать в нашей культурной столице, но никогда не думал, что первое путешествие туда будет «виртуальным», что путеводителем по городу будет протокол ГИБДД на сайте «Госуслуг» и решение суда и что закончится оно такими неприятностями», — подытожил Ильин.

© Фото из личного архива

«Вязкая» проблема

Координатор «Синих ведёрок» Пётр Шкуматов считает проблему подделки водительских прав одной из самых серьёзных для автомобилистов, так как на доказательство невиновности в судах и госорганах могут уйти годы. При этом он отмечает, что далеко не всегда в подобных случаях речь идёт о подделке документов.

«Есть другой сценарий. Человека останавливают, он пьян, но начинает «гнуть пальцы», на него начинают составляют протокол. И в этот момент он резко меняет линию поведения и предлагает всё решить «по-хорошему». А ведь если уже начали заполнять, то просто так порвать его нельзя. В этот момент, чтобы и всё уладить, и протокол дописать, как раз возникает вариант с «донором». Те же самые полицейские могут «подыскать» подходящего человека из другого региона, который не подозревает ни о чём, и использовать его данные для того, чтобы закончить оформление. А дальше ничего не подозревающий «виновник» становится заложником нашей бюрократической системы. При неявке в суд, судьи автоматом верят тому, что указано в протоколах», — отметил эксперт.

По его мнению, сама эта проблема очень «вязкая», так как решается медленно и сложно.

«Даже получить в суде копию постановления, казалось бы, по «собственному» делу — уже целая проблема. Ведь по закону суд действительно не должен ему что-то передавать, он ведь сам признаёт, что формально он другое лицо. И такие сложности вылезают на всех стадиях. В СМИ попадают какие-то единичные случаи, но я думаю, их много. Далеко не все пострадавшие знают, как привлечь внимание журналистов, а кто-то и не хочет этого, не у всех есть деньги на юриста, потому что при нашей низкой юридической грамотности в регионах без него очень сложно. А кто-то просто и не знает пока, что уже стал «донором». Если попадаешь в такую ситуацию, нужно обязательно бороться и что-то предпринимать, писать заявления во все инстанции и компетентные органы. Сидеть и ждать, что кто-то разберётся и справедливость восторжествует, наивно. Таким способом можно дождаться только новых штрафов за чужие проступки», — подытожил Шкуматов.

Ранее RT рассказывал о целом ряде аналогичных случаев в разных регионах страны. Алексею Чумакову из Москвы, Дмитрию Смирнову из Свердловской области и Александру Кравченко из Перми с огромным трудом, но всё-таки удалось вернуть права. Жителю Ессентуков Алексею Юнингеру, пока этого сделать не удалось. Только для того, чтобы доказать судье, что он не проживал по указанным в полицейском протоколе адресам и, следовательно, не получал повесток в суд, Юнингеру пришлось несколько раз летать из Ессентуков в Москву. Несмотря на то, что реальный виновник, использовавший поддельные права, известен, исправить ошибку пока не удаётся.