Жителю Урала, наказанному за чужую пьяную езду, вернули водительские права

ГИБДД выдала новое водительское удостоверение уральскому автомобилисту Дмитрию Смирнову, которого в 2017 году лишили прав из-за ошибки инспектора ДПС. Тот остановил пьяного шофёра, использовавшего поддельное удостоверение с реальными данными Смирнова, и составил протокол, на основании которого невиновный водитель, сам того не подозревая, был лишён прав. После публикации RT ему удалось отменить уже вступившие в силу решения судов. Смирнову на это понадобилось более двух лет. Однако одно из старых правонарушений, которое также по ошибке было оформлено на его имя, всё ещё действует.

© Фото из личного архива Дмитрия Смирнова

Многострадальный автомобилист из Карпинска, о судьбе которого ранее рассказывал RT, всё-таки добился своего. Дмитрий Смирнов потратил более двух лет на восстановление справедливости и в итоге 10 января получил на руки долгожданное водительское удостоверение. Сразу после этого он вновь обзавёлся автомобилем, с которым ранее был вынужден распрощаться, и теперь строит новые планы на жизнь.

Напомним, что Смирнов стал очередной жертвой мошенников, которые продают через интернет всем желающим поддельные водительские права с фотографией клиента и данными другого человека.

Такой «документ» нередко позволяет лицам, не имеющим удостоверения или уже лишённым его, уйти от наказания, так как инспекторы ДПС на дороге далеко не всегда способны распознать подделку. При этом для большей правдоподобности и прохождения клиентами возможных проверок злоумышленники используют в своей деятельности подставные данные реальных автомобилистов, что зачастую оборачивается для последних серьёзными неприятностями.

Именно так произошло и со Смирновым, который осенью 2017 года решил проверить на сайте ГИБДД свои штрафы и с удивлением обнаружил, что за полгода до этого был привлечён к ответственности за езду без пристёгнутого ремня в Кунгурском районе Пермского края, где до этого никогда не был.

Отправившись разбираться в ГИБДД Карпинска, он узнал, что пермские полицейские составили на него и другой протокол, за езду в нетрезвом состоянии, а местный суд ещё весной лишил его водительских прав на год и семь месяцев, оштрафовав на 30 тыс. рублей.

C тех пор Смирнов положил все силы на возврат документа, без которого ему пришлось не только продать машину, но и сменить работу. Ситуация осложнялась тем, что решение мирового суда в дальнейшем поддержал не только районный суд, но и Пермский краевой суд, где Смирнов, с большим опозданием узнав о лишении прав, безуспешно пытался доказать свою невиновность.

В конечном итоге его очередное обращение летом 2019 года, на этот раз к главе ГИБДД России Михаилу Черникову, помогло переломить ситуацию. Несмотря на то что предыдущие проверки в МВД по жалобам Смирнова результатов не давали, на этот раз пермские полицейские, ещё раз всё тщательно перепроверив, всё-таки признали свою ошибку и даже принесли Смирнову извинения.

После этого Пермская краевая прокуратура в ноябре обратилась в седьмой кассационный суд в Челябинске с ходатайством об отмене прежних судебных решений. 12 декабря суд принял решение в пользу Смирнова, отменив все постановления нижестоящих судов и прекратив производство административного дела в его отношении.

© Фото из личного архива Дмитрия Смирнова

«О решении в мою пользу я узнал 24 декабря, позвонив в Челябинск. Заказное письмо с решением они отправили почему-то лишь спустя почти три недели после решения, 31 декабря. Я получил его на почте в Карпинске 3 января. На следующий день оплатил пошлину за выдачу новых прав (десятилетний срок действия прежнего удостоверения, которое Смирнов так и не сдал в ГИБДД после необоснованного лишения прав, уже истёк. — RT) и сразу записался на 9 января в ГИБДД на получение прав», — рассказал RT Смирнов.

Однако и здесь автомобилиста поджидали бюрократические препоны. Несмотря на то что решение суда было вынесено почти месяц назад, Смирнов всё еще числился в базе ГИБДД как лишённый прав.

«Оказалось, что удалить меня оттуда могут только те, кто привлекал, то есть ГИБДД Кунгура. К счастью, в РЭО Краснотурьинска, куда я был вынужден обратиться, так как через госуслуги в наше Карпинское РЭО записаться почему-то нельзя, пошли мне навстречу. Начальник РЭО, майор Игорь Тычкин, пообещал связаться с коллегами в Кунгуре, объяснить им ситуацию и позвонить мне. Он даже надеялся, что удастся сразу всё решить и выдать мне документ в тот же день, но в итоге позвонил вечером и сказал, что всё в порядке, но права можно будет получить только 10 января. Я, честно говоря, после двух лет мучений не ожидал встретить такой человеческий подход», — говорит Смирнов.

На следующий день Дмитрий наконец получил на руки новенькое удостоверение. После этого мужчина, до свалившихся на него неприятностей работавший вахтовым методом электрогазосварщиком, снова обзавёлся автомобилем и собирается вернуться к прежней работе.

Что касается реального нарушителя ПДД, жителя Пермского края по имени Станислав Перегудов, то за использование поддельного удостоверения он, по словам Смирнова, был осуждён и приговорён к обязательным работам. Впрочем, сказать, что все проблемы Дмитрия Смирнова уже позади, пока нельзя.

В момент остановки сотрудниками ДПС в апреле 2017 года Перегудов прав не имел и после встречи с полицейскими использовать поддельное удостоверение не перестал — забирать его у нарушителя сотрудники ДПС не имеют права, а сдавать его самостоятельно после решения суда, все повестки которого Перегудов проигнорировал, тот, естественно, не стал.

И уже после того, как Смирнова лишили водительских прав и информация об этом попала в базу ГИБДД, Перегудова в 2018 году вновь остановили полицейские. Тот снова предъявил подделку.

Не распознав её, полицейские составили на многострадального Смирнова очередной протокол, на этот раз за управление транспортным средством лицом, лишённым права управления. По этой статье нарушителю грозит либо штраф в 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

«И этот протокол никто ведь до сих пор не опротестовал и, как следствие, не отменял. Он по-прежнему висит в базе. А это значит, что меня в любой момент могут привлечь. Сейчас буду обращаться в прокуратуру, чтобы они этим занялись. Самое любопытное, что Перегудов, несмотря на все свои прежние «подвиги», в ноябре 2018 года официально получил водительские права на своё имя. Дальше ездить по «моим» после резонанса в СМИ и среди местных правоохранительных органов он, видимо, уже передумал», — рассказал Смирнов.

Сейчас он размышляет, подавать ли иск к МВД Пермского края за пережитые неприятности.

«Один из сотрудников ГИБДД Кунгура сам меня навёл на эту мысль. Он сказал, что вполне можно подать в суд и попросить компенсацию и что я наверняка выиграю. Пока раздумываю. Деньги для меня тут вообще не главное. Хочется не наказывать кого-то, а просто чтобы больше такое не повторялось, тем более что таких, как я, увы, очень много», — подытожил автомобилист.