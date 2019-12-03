Прокуратура просит суд вернуть мужчине права, которых он лишился из-за нарушения своего полного тёзки

Прокуратура Пермского края обратилась в суд с протестом по делу уральского автомобилиста Дмитрия Смирнова. В 2017 году его ошибочно лишили водительских прав за нарушение полного тёзки, который родился с ним в один день и в одном регионе. После публикации RT в МВД призвали прокуратуру посодействовать возврату водительского удостоверения. Сам автомобилист, который из-за лишения прав был вынужден продать машину и сменить работу, рассказал, что очень ждёт возможности снова сесть за руль.

© Фото из личного архива Дмитрия Смирнова

В деле жителя небольшого городка Карпинск (Свердловская область) Дмитрия Смирнова, который последние два года безуспешно добивался возврата своих водительских прав, произошёл очередной поворот. После того как МВД установило невиновность автомобилиста, прокуратура Пермского края обратилась в суд с протестом на предыдущие решения судов по делу Смирнова и просит пересмотреть их.

В надзорном ведомстве надеются, что уже в ближайшее время автомобилист снова сможет сесть за руль.

Роковое совпадение

Напомним, что Смирнова лишили прав из-за того, что весной в 2017 году он якобы сел пьяным за руль недалеко от города Кунгура (Пермский край). Случайно узнав о решении суда только в октябре 2017 года, Смирнов безуспешно пытался доказать, что произошла чудовищная ошибка — в этом регионе он никогда не бывал.

С трудом получив на руки документы по его делу, он с помощью соцсетей даже нашёл того самого инспектора ДПС, который составил административный протокол в апреле, и тот в устной беседе признал свою неправоту.

Оказалось, что инспекторы ДПС в тот день остановили полного тёзку автомобилиста, который, по удивительному совпадению, вдобавок родился с ним в один и тот же день и в той же Свердловской области, но постоянно проживает в деревне под Кунгуром.

Как рассказал Смирнов, когда инспектор, держа в руках паспорт водителя, позвонил на ближайший пост, чтобы нарушителя «пробили» по базе, его коллега, введя основные данные, продиктовал номер прав Смирнова из Карпинска, которого в итоге суд и наказал.

При этом никаких уведомлений о разбирательстве ничего не подозревавший автомобилист не получал — все они приходили настоящему виновнику, который проживает недалеко от места нарушения в Пермском крае и который на них не реагировал. Мировой, а затем и районный суды, несмотря на то что адрес прописки, место рождения и ряд других данных у двух Смирновых отличаются, внимания на это не обратили и признали Смирнова из Карпинска виновным.

Ситуация смогла сдвинуться с мёртвой точки лишь недавно. После первой публикации RT в конце августа и очередном обращении Смирнова на этот раз к главе ГИБДД России Михаилу Черникову в МВД провели новую проверку, которая наконец полностью подтвердила заявления Смирнова о его невиновности, а ему самому в конце сентября были принесены официальные извинения.

«В ходе проведения проверки выявлено, что в действиях сотрудников ГИБДД МО МВД России «Кунгурский» установлены нарушения функциональных обязанностей при составлении административных материалов», — указывал в письме Смирнову глава МО МВД России «Кунгурский» полковник полиции Андрей Грязных.

© Фото из личного архива Дмитрия Смирнова

В отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю уточнили, что нарушитель использовал поддельное удостоверение. В его отношении ведётся проверка.

Следующим шагом стала отмена административных постановлений, составленных на жителя Карпинска, и возврат ему прав на управление автомобилем. Машину он к тому моменту уже успел продать.

Право на реабилитацию

«Мы подготовили протест, направленный на отмену решения о лишении Смирнова водительских прав, указали там все факты, приложили все необходимые документы, и 27 ноября он ушёл в вышестоящую инстанцию, в 7-й кассационный суд, который находится в Челябинске. Учитывая новые обстоятельства дела, должно хватить одного-двух заседаний, чтобы отменить прежние решения судов двух инстанций и принять новое решение, которое сразу вступает в силу», — сообщила RT официальный представитель прокуратуры Пермского края Юлия Гайнанова.

Она подчеркнула, что в случае положительного для Смирнова вердикта у него появится право на реабилитацию, что в свою очередь подразумевает денежную компенсацию морального и материального вреда.

По словам Гайнановой, процедура носит заявительный характер, и если суд в Челябинске вернёт Смирнову права, тот сам должен будет решить, обращаться с иском к органам власти или нет.

«Если он изъявит такое желание, можно будет обратиться в ближайший суд по месту жительства с исками. Например, к УГИБДД по Пермскому краю, то есть к тому органу, который допустил нарушение его прав. А суд, с учётом разумности и обоснованности заявленных требований, уже примет решение.

Также она отметила, что после протеста прокуратуры Кунгура суд отменил решение о привлечении Смирнова к ответственности за езду без использования ремня безопасности — полицейские изначально привлекли «пермского» Смирнова именно за это нарушение и уже в процессе разбирательства заподозрили, что он нетрезв.

Ошибка, изменившая жизнь

Сам Дмитрий Смирнов узнал об отправке прокуратурой протеста, который знаменует финальную часть затянувшейся правовой эпопеи, от корреспондента RT.

«У меня сейчас даже слов нет выразить свою радость, эмоции просто переполняют. Я, наверное, до конца не поверю, что всё закончилось хорошо, даже после того, как мне их, наконец, снова выдадут на руки. Когда появится возможность сесть за руль и снова будет машина, буду ездить и ездить пару дней, просто радоваться», — заявил он.

Смирнов констатировал, что роковая ошибка очень сильно повлияла на его жизнь в худшую сторону.

«Я трудился электрогазосварщиком вахтовым методом, был постоянно за рулём, закупал всё необходимое перед сменой. Тем более что на машине ездить на работу и проще, и быстрее, и даже выгоднее, чем в вахтовке. Поэтому без прав я оказался как без рук, и в итоге из-за этого пришлось продавать машину и, как следствие, менять работу. Плюс в Карпинске я живу в квартире в центре города, а у меня есть дом на окраине, это несколько километров туда-обратно. Там у меня собака, которую надо ежедневно кормить. С машиной это намного всё проще и быстрее, и водительские права для меня это не просто, чтобы покататься, а кардинальное улучшение качества жизни», — рассказал Смирнов.

Пострадавший автомобилист пока не решил, будет ли он требовать компенсацию.

«Я человек бескорыстный, зла уже особо ни на кого не держу. Мне главное, чтобы больше никто не оказался в моём положении. В этом плане огласка моей истории — уже своеобразная моральная компенсация. Понятно, что инспектора ошиблись неумышленно, но хочется, чтобы в ГИБДД как-то поменяли свои методы, чтобы таких случаев больше не возникало ни у кого», — добавил автомобилист.

Так как с решением судов о лишении прав Смирнов изначально не согласился, своё удостоверение, как это предписывает закон, в ГИБДД сдавать не стал. Летом 2019 года у документа истёк 10-летний срок действия, после чего он положил его в рамку и повесил на стенку. Автомобилист уже обзавёлся медицинской справкой, необходимой для получения нового документа, и после решения суда намерен немедленно заняться его оформлением.