Жителя Урала лишили прав за нарушение, допущенное его полным тёзкой с той же датой рождения

Жителя города Карпинск Свердловской области Дмитрия Смирнова два года назад лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. При этом нарушение в городе Кунгур совершил полный тёзка Смирнова, который также родился в Свердловской области в один день с ним. У нарушителя не было водительского удостоверения, и полицейские при составлении протокола, сделав запрос по базе, вписали в документ номер прав Смирнова из Карпинска. Последний, случайно узнав о лишении, был вынужден продать машину, чтобы оплатить юристов. Пока что он смог доказать свою невиновность только судебным приставам.

© Фото из личного архива

Житель уральского города Карпинск Дмитрий Смирнов, никогда не бывавший в городе Кунгур в Пермском крае, в 2017 году случайно узнал, что там его лишили водительских прав за пьяную езду. Оказалось, что нарушение совершил полный тёзка Смирнова, к тому же родившийся с ним в один день. Однако прав у нарушителя никогда не было, и полицейские при оформлении, скорее всего, по неосторожности, вписали в протокол номер прав Смирнова из Карпинска. С тех пор мужчина безуспешно пытается отменить несправедливое наказание.

«Мои злоключения начались 5 октября 2017 года, когда я зашёл на сайт ГИБДД проверить штрафы. У нас в соседнем городе недавно камеры ГИБДД появились. Вбил номер своих прав и выяснил, что у меня висит штраф за езду 14 апреля без ремня безопасности, который был выписан сотрудниками ГИБДД города Кунгурского района. Мне стало интересно, где это вообще, полез в карту. Оказалось, что это Пермский край, я там не был никогда вообще, тем более на машине», — рассказал RT Дмитрий Смирнов.

Сам он работает электрогазосварщиком, постоянно проживает в Карпинске, периодически уезжая на работу вахтовым методом.

Смирнов отправился разбираться в отдел ГИБДД. «Там сотрудница «пробила» мои права по базе и тут выяснилось, что меня их, оказывается, лишили за пьяную езду в этом самом Кунгуре 14 апреля 2017 года. Я чуть в обморок не упал», — вспоминает он.

Оказалось, что рано утром в тот день наряд ДПС остановил на дороге ВАЗ-2106, который на тот момент был снят с учёта. Полицейские сначала обратили внимание на то, что водитель не пристёгнут, а затем и на явные признаки опьянения.

Полицейские соблюли все процедуры и в присутствии понятых провели медосвидетельстование с помощь алкотестера. Прибор показал почти пятикратное превышение установленной законом максимально допустимой погрешности алкотестера — 0,77 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Нарушитель факт опьянения не оспаривал.

Полное совпадение

«Оказалось, что за рулём ехал мой полный тёзка, Дмитрий Сергеевич Смирнов, родившийся, как и я, 21 мая 1987 года. К тому же он родился тоже в Свердловской области, но в городе Нижняя Тура. Проживал он постоянно в деревне Парашино Кунгурского района и водительских прав вообще никогда не получал. Из документов у него был только паспорт. Лейтенант ДПС Максим Шакирзянов, держа его в руках, запросил по телефону коллегу на посту, чтобы тот пробил его по базе ГИБДД. Продиктовал ФИО и дату рождения. Высветившийся в компьютере номер удостоверения Шакирзянов под диктовку внёс в протокол. Но это был номер моего удостоверения», — рассказал Смирнов.

Он отметил, что в этой графе административного протокола полицейский мог внести как номер прав, так и данные другого документа, удостоверяющего личность.

«Но почему он не вписал данные паспорта этого Смирнова, который держал в руках, а внёс данные моих прав, которые в глаза не видел? Ну как вообще такое возможно?», — возмущается автомобилист.

15 мая 2017 года мировой суд лишил Смирнова из Карпинска водительских прав на 1 год и 7 месяцев со штрафом в 30 тысяч рублей. О суде он ничего не знал. Дело в том, что все уведомления о заседании приходили на телефон и домашний адрес Смирнова из Парашино, а тот никакого интереса к процессу не проявил.

«С тех пор я безуспешно пытаюсь исправить это, собрал все документы по административному делу (есть в распоряжении RT). Чтобы оплатить юристов, даже пришлось продать машину. Теперь езжу по городу на велосипеде. Но по факту юристы мне ничем не помогли. В итоге водительские права свои повесил на стенку в рамку», — рассказал Смирнов.

Учитывая, что срок лишения начинается только после сдачи нарушителем прав в ГИБДД, он у жителя Карпинска начался лишь летом, после того как 24 июня истёк 10-летний срок их действия.

Кто виноват?

Обнаружив, что он «лишенец», Смирнов обжаловал решение мирового суда в городском суде Кунгура. Из-за работы он не смог лично присутствовать на заседании 23 января 2018 года и просил перенести слушания.

Суд не стал откладывать процесс, посчитав, что Смирнов таким образом хочет затянуть рассмотрение дела, и оставил его жалобу без удовлетворения. По мнению судьи горсуда Натальи Пикулёвой, при рассмотрении дела в мировом суде никаких нарушений допущено не было, а доводы Смирнова из Карпинска суд не принял.

© Фото из личного архива

«Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что Смирнов Д.С. не совершал административное правонарушение, за которое он привлечен к ответственности, материалы дела не содержат, в судебном заседании не установлено, заявителем не представлено. Напротив, тот факт, что транспортным средством в состоянии опьянения управлял именно заявитель Смирнов Д.С., объективно подтвержден по делу карточкой операции с ВУ и справкой отдела ГИБДД (л.д. 10-11) о наличии у Смирнова Д.С. водительского удостоверения, реквизиты которого (номер, ФИО и дата рождения водителя) указаны в протоколе об административном правонарушении», — говорится в тексте решения суда.

Пикулёва отметила, что другие биографические данные водителя относительно места жительства и работы указаны в протоколе со слов правонарушителя, который добровольно сообщает об этом сотрудникам ГИБДД.

«Обстоятельств, которые могли бы повлиять на принятое мировым судьей постановление, не имеется. Оснований для оговора по делу не установлено, признаков фальсификации документов не имеется», — заключила она.

Судью также не смутил тот факт, что нарушитель был на ВАЗ-2106, а Смирнову из Карпинска принадлежит автомобиль другой модели с другим госномером.

«В ходе переписки с судом мне из Кунгурского суда пришёл ответ, где меня обвинили во всём. Что я не приехал, не предоставил свидетелей, не представил фото- видеодоказательств того, что в момент нарушения я был в Карпинске. Это что, мне надо себя на телефон круглосуточно снимать и в Instagram выкладывать? Если бы полицейский не вписал в протокол номер моих прав, всей этой истории бы не было», — возмущается Смирнов.

В материалах административного дела, которое рассматривали кунгурские судьи, есть документы, из которых можно сделать вывод, что основную ответственность за ошибку в идентификации личности нарушителя допустили именно полицейские.

Так, в деле есть справка от сотрудницы ГИБДД Кунгурского района Мельниковой, адресованная мировому судье. В ней сообщается, что у Дмитрия Сергеевича Смирнова, родившегося 21.05.1987, действительно есть водительское удостоверение, приводя в справке данные прав Смирнова из Карпинска.

Более того, в деле есть копия карточки операций с водительским удостоверением Смирнова, предоставленная той же Мельниковой. В документе есть и паспортные данные автомобилиста и информация о том, что он постоянно проживает в Карпинске, и данные о том, что права также были выданы в этом городе. Однако очевидное несовпадение этих данных с адресом постоянного места жительства, паспортными данными, местом рождения Смирнова из Парашино ни самих сотрудников ГИБДД, ни судей не смутило.

В поисках правды Смирнов ещё в 2017 году смог найти в соцсетях самого инспектора Шакирзянова, который в ходе телефонного разговора признал, что совершил ошибку.

«Он в итоге сказал, что да, виноват, сказал, что моё удостоверение водительское он не видел. Ну так почему же тогда ты берёшь и пишешь его в протокол? В общем, никаких последствий это неофициальное признание не повлекло, он даже не извинился», — говорит Смирнов.

Недавно Смирнов обратился в Пермский краевой суд с жалобой на решение горсуда Кунгура. Рассмотрение его дела состоится в ближайшие месяцы.

«Деньги вернули»

Тем временем, Смирнову с трудом, но всё же уже удалось доказать свою правоту в споре с судебными приставами после того, как они списали с карты его деньги. Смирнов обратился в УФССП, по телефону объяснил ситуацию и в ведомстве ему рассказали, какие данные нужно прислать, чтобы всё исправить.

«У них есть все полномочия запросить паспортный стол, другие структуры, чтобы получить все мои данные. Ну видно же, что я из Карпинска родом, а он из Нижней Туры. Но пришлось самому им всё присылать на электронную почту, написал заявление, где всё объяснил, что есть вот такой полный тёзка. А почему они с меня деньги взяли? Да потому что у того Смирнова, оказывается, нет ни одного счёта в банке, и они просто найти его не смогли. А так логика там такая примерно: есть Дмитрий Смирнов? Есть. Дата рождения такая же? Да. Ну и что, что он из другого города. Взяли и сняли. Я, конечно, в шоке был от такого подхода», - говорит он.

© Фото из личного архива

В итоге списанные деньги Смирнову всё-таки вернули.

В ситуации с двумя Смирновыми недавно разбиралась и городская прокуратура Кунгура, но она никаких нарушений не выявила.

«В действиях инспектора ДПС отдельной роты ГИБДД МО МВД России «Кунгурский» нарушений действующего законодательства не установлено. Оснований для мер прокурорского реагирования не имеется», — сказано в ответе прокуратуры от 5 августа 2019 года.

RT обратился в Генпрокуратуру, чтобы надзорное ведомство ещё раз попробовало разобраться в правовой коллизии.

Возврат через суд

Московский адвокат Ольга Чумакова, ранее в похожей ситуации добившаяся возврата водительских прав своему мужу, который в момент «нарушения» находился с ней за границей, полагает, что в проблемах Смирнова виноваты полицейские. Она считает, что ситуация достаточно сложная, но и в ней важно не опускать руки и действовать.

«Даже если краевой суд откажет, нужно идти в Верховный суд. Можно всё доказать, если этим заниматься, и пример нашего дела это хорошо показывает: в конце концов, суд услышал наши доводы. Я бы посоветовала обратиться и к уполномоченному по правам человека в регионе. Ну и, конечно, нужно обращаться за помощью к специалистам. Если кажется, что юрист работает плохо, нужно искать другого», — заявила она RT.

По её мнению, ответственность за правильную идентификацию нарушителя ПДД лежит исключительно на полицейских.

«В соответствии с правилами полицейские в таких ситуациях должны паспортные данные сверять с теми, что есть в базах данных, в том числе обращать внимание на фотографию, которая в базе обязательно есть. В базе ГИБДД есть карточка водителя. Они должны были, препроводив его на пост ДПС, открыть карточку водителя. Даже если все основные данные, как здесь, совпадают, то фотография там точно была другая, и полицейские обязаны были правильно идентифицировать нарушителя», — говорит она.

Адвокат считает, что нужно добиваться вызова в суд полицейских, задерживавших пьяного водителя и работавших на посту ДПС, которые допустили очевидные нарушения должностной инструкции, а также попытаться представить в суд данные, показания свидетелей, свидетельствующие о том, что в момент правонарушения Дмитрий Смирнов находился в Карпинске.

«А если появятся сомнения, то они по закону у нас трактуются в пользу подсудимого. Очень плохо, что он не смог лично присутствовать на обжаловании решения в городском суде Кунгура. Теперь нужно обязательно лично поучаствовать в рассмотрении дела в Перми. Можно это организовать с помощь видеосвязи, например. Для этого нужно подать в суд соответствующее ходатайство».

В свою очередь, известный на Урале автоюрист Кирилл Форманчук не удивлён историей, в которую попал Смирнов.

«Такие ситуации, увы, происходят сплошь и рядом. Если у инспектора нет с собой компьютера, то как тогда «пробить» водителя по базе? Связаться с дежурной частью по рации или телефону. И то, что ему скажут, то он и укажет. В данном случае всё зависит от стечения обстоятельств... По идее, если всё сделать добросовестно, перепутать водителей невозможно: всегда будут отличия», — заявил он RT.

Форманчук отметил, что по делам о пьяном вождении срок давности составляет один год.

«То есть это дело уже нельзя рассмотреть по существу, чтобы он пришёл в суд и стал что-то доказывать, требовать допроса инспекторов и так далее. Нужно обязательно было приходить на апелляцию в городском суде в 2018 году», — добавил он.

Ранее в похожую ситуацию попал житель Перми Александр Кравченко, которого также лишили прав за якобы пьяную езду в Кунгурском районе. О нарушении он узнал, когда обратился в ГИБДД для замены удостоверения. Оказалось, что за рулём находился другой человек с поддельным удостоверением. Кравченко сам его нашёл вместе с полицией, но доказать ошибку и вернуть права пермяк пока так и не смог.

RT будет следить за делом Дмитрия Смирнова.