МВД признало ошибку в деле водителя, лишённого прав за нарушение, совершённое его полным тёзкой

Пермская полиция спустя два года признала ошибку в действиях сотрудников ГИБДД, по вине которых жителя Свердловской области Дмитрия Смирнова лишили водительских прав. Ранее мужчина выяснил, что его наказали за нарушение полного тёзки, который управлял автомобилем в нетрезвом виде. В МВД Смирнову принесли извинения и попросили прокуратуру посодействовать возврату водительского удостоверения.

© Фото из личного архива

После публикации RT и обращения к главе ГИБДД России Михаилу Черникову была проведена новая проверка, которая подтвердила невиновность жителя города Карпинска (Свердловская область) Дмитрия Смирнова в пьяном вождении, за которое он был необоснованно наказан. Полковник полиции Андрей Грязных, начальник МО МВД России «Кунгурский», принёс Смирнову официальные извинения.

Напомним, что о лишении водительских прав электрогазосварщик из Карпинска узнал совершенно случайно, когда в октябре 2017 года на всякий случай решил проверить на сайте ГИБДД наличие штрафов за нарушение ПДД. Проверка показала, что на Смирнове висит штраф за езду без пристёгнутого ремня, выписанный 14 апреля того же года сотрудниками полиции в Кунгурском районе.

© Фото из личного архива

«Мне стало интересно, где это вообще, полез в карту. Оказалось, что это Пермский край. Я там не был никогда вообще, тем более на машине», — рассказывал он RT.

Удивлённый Смирнов отправился разбираться в ситуации в местный отдел ГИБДД, и там его ждал новый сюрприз.

Выяснилось, что, помимо вождения без ремня, в тот день его привлекли к административной ответственности за пьяную езду и даже успели по суду лишить водительских прав.

«Оказалось, что за рулём ехал мой полный тёзка, Дмитрий Сергеевич Смирнов, родившийся, как и я, 21 мая 1987 года. К тому же он родился тоже в Свердловской области, но в городе Нижняя Тура. Проживал он постоянно в деревне Парашино Кунгурского района», — рассказывал RT Смирнов.

Суд не усомнился в предоставленных ГИБДД данных, тем более что ни тот, ни другой Смирнов на заседание не явились — внеся в протокол данные удостоверения Смирнова из Карпинска, все остальные данные полицейские взяли из паспорта его тёзки, а тот, будучи должным образом уведомленным о дате суда, заседание проигнорировал. Автомобилист был лишён водительских прав на один год и семь месяцев со штрафом в 30 тыс. рублей.

С осени 2017 года Дмитрий Смирнов безуспешно пытался оспорить наказание за чужой проступок, обращался в прокуратуру, МВД. Для оплаты юристов ему даже пришлось продать автомобиль и пересесть на велосипед. Автомобилист смог обжаловать решение мирового суда в Кунгурском горсуде, но лично присутствовать на заседании 23 января 2018 года не смог из-за вахты. В итоге решение было оставлено в силе.

Смирнов даже сам нашёл в соцсетях инспектора ДПС, который в апреле 2017-го в Кунгуре составлял тот самый протокол. По словам автомобилиста, инспектор Шакирзянов согласился поговорить по телефону и в ходе беседы признал свою ошибку.

Между тем, если бы полицейские сразу проявили внимательность, то до ошибочного лишения прав могло бы и не дойти. Так, в материалах дела есть копия карточки операций с водительским удостоверением Смирнова, предоставленная суду сотрудницей ГИБДД Кунгурского района Мельниковой.

В ней указаны и паспортные данные автомобилиста, и информация о том, что он постоянно проживает в Карпинске, а также данные о том, что права также были выданы в этом городе. Однако несовпадение этих данных с адресом постоянного места жительства, паспортными данными, местом рождения Смирнова из Парашина ни самих сотрудников ГИБДД, ни судей в итоге не смутило.

Сдавать своё водительское удостоверение Смирнов не стал и положил под рамку, повесив на стену. Срок действия документа Смирнова истёк летом 2019 года, с тех пор начался и срок лишения.

О безуспешных попытках жителя Карпинска доказать свою невиновность в конце августа рассказал RT. Тогда же Смирнов решил вновь пожаловаться на ситуацию в ГИБДД, воспользовавшись специальной формой на сайте ведомства.

В обращении к главе Госавтоинспекции РФ генерал-лейтенанту Михаилу Черникову он описал свои проблемы. Заявление спустили в Пермский край, где по нему началась служебная проверка.

Несколько дней назад Смирнов получил письмо за подписью главы МО МВД России «Кунгурский» полковника полиции Андрея Грязных, в котором тот признал ошибку в действиях своих подопечных во время составления протокола на Смирнова из Парашина.

© Фото из личного архива

«В ходе проведения проверки установлено, что в действиях сотрудников ГИБДД МО МВД России «Кунгурский» установлены нарушения функциональных обязанностей при составлении административных материалов», — пишет Грязных.

Он сообщил, что ведомство уже попросило прокуратуру инициировать протест об отмене постановления по делу об административном правонарушении.

«Приносим свои извинения», — заключил Грязных.

«После того что я прошёл, после неоднократных и абсолютно безрезультатных моих обращений в ГИБДД Кунгура, когда мне отвечали, что всё нормально и никаких нарушений в действиях данного сотрудника не было, конечно, сейчас есть удовлетворение. Думаю, помогло то, что я обратился напрямую к Черникову, приложив ещё вдобавок и ссылку на материал RT о моём деле», — рассказал RT Смирнов.

Но признание ошибки со стороны МВД не означает автоматического возврата прав. Теперь ему предстоит дождаться отмены решения суда о лишении прав, и здесь Смирнов надеется на помощь краевой прокуратуры.

Недавно он самостоятельно пытался обжаловать решение двух судов в Пермском краевом суде, но иск оставили без рассмотрения из-за того, что Смирнов не предоставил все необходимые документы. При этом он понимает, что даже при участии прокуратуры процесс вряд ли будет быстрым.

В краевой прокуратуре RT подтвердили, что ведомство держит на контроле ситуацию со Смирновым — разобраться с его делом и попытаться помочь автомобилистам подчинённым поручил лично прокурор региона. Учитывая нестандартные обстоятельства дела, в надзорном ведомстве пока не выработали конкретный правовой алгоритм действий по исправлению ситуации, но обещают определиться на этот счёт в самое ближайшее время.

«Закон предоставляет возможность такие ситуации, несмотря на прошедшее время, решать в судебном порядке. Но в любом случае в ближайшее время будем пытаться восстановить нарушенные права этого гражданина, это наша обязанность», — заявили RT в пресс-службе ведомства.

В связи с позицией прокуратуры повторно обращаться в Пермский краевой суд Смирнов пока не планирует.

RT обратился за комментарием в отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю, где подтвердили невиновность Дмитрия Смирнова из Карпинска.

«По указанию начальника регионального МВД была проведена служебная проверка. Установлено, что сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение (как позже было установлено, поддельное), оформленное на имя жителя города Карпинска Свердловской области. Документ имел высокое качество, при визуальном осмотре сомнений в его подлинности не возникло», — сообщили в МВД.

Там также подчеркнули, что ведомство попросило прокуратуру инициировать протест по отмене вступившего в законную силу постановления суда, вынесенного в отношении автомобилиста.

«В настоящий момент проводится доследственная проверка в отношении лица, которое использовало поддельное удостоверение на право управления транспортным средством», — отметили в МВД.

RT продолжит следить за делом Дмитрия Смирнова.