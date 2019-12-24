Житель Ессентуков узнал о лишении водительских прав за чужую пьяную езду спустя пять лет

Житель Ессентуков Алексей Юнингер осенью пришёл в ГИБДД для обмена водительских прав, у которых заканчивался срок действия, и неожиданно узнал, что больше пяти лет назад был лишён их московским судом за езду в нетрезвом состоянии. По его словам, в момент нарушения он находился в другом городе и ездил на другой машине. Юнингер пытается через суд добиться пересмотра дела. Он также обратился в МВД с заявлением о привлечении к ответственности водителя, использовавшего поддельные права с его данными. По словам Юнингера, с помощью подделки нарушитель смог в 2014 году избежать уголовной ответственности за повторную езду в нетрезвом состоянии.

© Алексей Юнингер

«Был уверен, что это ошибка»

В редакцию RT обратился житель Ессентуков Алексей Юнингер, который стал жертвой недобросовестного водителя, использовавшего данные его водительского удостоверения на поддельных правах.

«В самом конце сентября 2019 года я со всеми документами пошёл менять водительские права, срок которых истекал. Но вместо приглашения сфотографироваться меня подозвали к компьютеру и показали, что я 18 апреля 2014 года был задержан за пьяную езду на Mitsubishi Lancer и в дальнейшем лишён водительских прав на 1,5 года. Я был уверен, что это ошибка, потому что и машины такой у меня никогда не было, да и в Москве я тогда не был. Меня заверили, что ошибки нет, и тут мне стало не по себе», — рассказал он RT.

Алексей сразу отправился к знакомому, работавшему в этом регистрационно-экзаменационном отделе (РЭО).

«Он стал всех прозванивать, но помочь не смог и посоветовал пойти написать заявление в Следственный комитет.

«Потом я стал искать суд, который лишил меня прав, потому что там же, помимо лишения, ещё и штраф в 30 тыс. рублей. Но за эти годы он нигде не «всплыл», судебные приставы ко мне приходили, никаких претензий не было. К тому же с 2014 года я и на море ездил не раз (по дороге не раз проверяли сотрудники ГИБДД), и в аварию попадал несколько лет назад, оформлял все документы — нигде и никогда моё лишение не всплывало. Оказалось, что решение принял мировой суд в московском районе Щукино. Нашёл адвоката и написал туда», — говорит Юнингер.

Алексей сразу взял справку, что в тот день находился на работе, далеко от Москвы. Хорошёвский райсуд, являющийся вышестоящей инстанцией для данного мирового суда, прислал ему повестку и мужчина вылетел в столицу.

Только в Москве он ознакомиться с материалами «своего» административного дела.

В полицейских протоколах было указано его имя, номер прав, но при этом в бумагах фигурировали два незнакомых Юнингеру места жительства задержанного, в Москве и Невинномысске, а также неизвестный ему номер телефона.

Согласно материалам административного дела, имеющимся в распоряжении RT и рассмотренным мировым судьёй района Щукино 4 июня 2014 года, около 06.30 18 апреля водитель японской иномарки был остановлен сотрудниками ДПС на улице Маршала Василевского. В ходе медосвидетельствования у него была выявлена сильная степень – 0,959 мг/л, что в шесть раз превышает максимально допустимый законом порог возможной погрешности алкотестера в 0,16 мг/л.

«Как я выяснил, в то утро этот водитель подъехал к «Макдональдсу». Пошёл туда что-то купить и, сильно шатаясь, пошёл к машине. Его остановили двое случайных прохожих, обративших внимание на его состояние и вызвали ДПС. В итоге его оформили. Я пытался найти их, они как раз были понятыми, проехал по их адресам в Москве, но безрезультатно», — рассказывает Юнингер.

На судебное заседание летом 2014 года водитель Lancer не явился, поэтому удостоверить личность нарушителя судья мог только на основании полицейских протоколов, составленных со слов самого водителя, а также на основании водительского удостоверения на имя Юнингера.

Бумажная волокита

Житель Ессентуков обратился к судье Хорошёвского суда с вопросом о восстановлении сроков обжалования, чтобы начать процесс оспаривания решения мирового суда.

«Показываю все привезённые документы, но она сказала, что сейчас это не имеет значения. Я ей сказал, что раз в протоколе указаны адреса какие-то, то туда и повестки отправлялись, а я их не получал и не мог получить. Тогда она попросила предоставить ей расширенную выписку из домой книги, так как у меня в паспорте прописка стояла только с 2015 года. Фотографию прописки в старом паспорте она принимать отказалась», — рассказывает мужчина.

Юнингер вернулся в Ессентуки и отправился в паспортный стол. Там ему заявили, что такая выписка уже не выдаётся и дали справку о том, что в апреле 2014-го года он проживал в Ессентуках.

«Снова лечу в Москву с этой справкой, а судья говорит, что я её не понял, и ей нужна не справка, а именно выписка. На моё замечание, что её не выдают, она посоветовала мне обратиться в МФЦ. Пришлось снова лететь в Ессентуки, заодно судья одобрила моё предложение сделать почерковедческую экспертизу полицейских протоколов, чтобы доказать, что там не моя подпись», — рассказал житель Ессентуков.

Заключение специалиста из АНО «Независимая судебная экспертиза» свидетельствовало о том, что подписи правонарушителя и Юнингера принадлежат разным людям.

В МФЦ ему сообщили, что расширенные выписки из домовых книг были отменены приказом МВД в 2018 году, а подобные запросы информации выполняются в электронном виде. Юнингер взял в так называемом квартальном комитете похожую выписку и снова отправился в Москву.

«Хочу отдать должное судье Бабенковой, она сама сделала запросы по тем двум адресам из протокола и по моему адресу. Ей пришли ответы, что ни в Москве, ни в Невинномысске я никогда не проживал, а из Ессентуков в ответе подтвердили, что жил я там, и что выписки из домовых книг уже не выдаются. После этого я рассчитывал, что сроки обжалования быстро восстановят, но совершенно неожиданно по итогам заседания она мне отказала», — рассказывает житель Ессентуков.

Согласно тексту решения, имеющегося в распоряжении RT, суд пришёл к выводу, что «Юнингер А.П. объективных доказательств, свидетельствующих об уважительности причин пропуска срока для подачи жалобы на постановление, не представил, в связи с чем суд находит ходатайство о восстановлении процессуального срока для подачи жалобы на вышеуказанное постановление мирового судьи не обоснованным и не подлежащим удовлетворению».

При этом Бабенкова в своём решении подтвердила, что своевременно направленные ему извещения Юнингер не получал.

По словам автомобилиста, судья посоветовала ему подавать жалобу на своё решение в кассационную инстанцию, что он и сделал.

Юнингер решил сам позвонить по телефону, который нарушитель указал в протоколе как свой собственный, и связался с неким Сергеем Завадским. Пострадавший автомобилист выяснил, что в декабре 2013 года Завадский был лишён водительских прав на полтора года.

«Как я уже сейчас понимаю, вникнув во все нюансы, после лишения он просто купил себе в интернете поддельные права с моими данными и ездил дальше, сейчас в интернете полно объявлений с так называемыми правами — «зеркалами» или дубликатами, за 15-20 тысяч можно сделать без проблем пластиковую корочку, которую визуально не отличишь от настоящей с данными абсолютно реального водителя. У них он называется «донор», который даже не подозревает о том, что его таким образом используют злоумышленники», — заявил он.

Срок давности не вышел

Недавно Юнингер вместе с адвокатом написал на Завадского заявление в правоохранительные органы, оно сейчас рассматривается.

Автомобилист уверен, что в отношении реального виновника правонарушения должно быть возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа, совершенная с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение), что грозит ему лишением свободы на срок до четырёх лет.

Такую квалификацию Юнингер объясняет тем, что использование «липовых» прав позволило Завадскому избежать уголовной ответственности.

«В момент задержания в апреле 2014-го, он был «лишенцем» и за повторную пьяную езду должен был попасть под уголовную статью 264.1. Поддельная карточка с моими данными позволила ему избежать этого. Естественно я хочу добиться для него наказания. Тем более, что по данной части ст. 327 УК РФ сроки давности ещё не истекли. К тому же я уже потратил немало денег на перелёты в Москву, экспертизу, а из-за лишения прав не могу работать — возить на своём микроавтобусе людей в горы на сбор лекарственных трав и помогать жене в её работе с перевозками. Так что жду ответа из МВД и рассчитываю на справедливость, без прав мне просто нельзя».

Подходящий «донор» за 20 тысяч

Отдельно автомобилист пытается понять, почему все эти годы лишение его прав не отображалось в базе ГИБДД.

«Как мне рассказал в Ессентуках действующий сотрудник ГИБДД, у них буквально до этого года были очень большие проблемы с основной базой данных в плане того, что сотрудники ДПС в одном регионе могли не видеть нарушение, совершённое тем же человеком в другом. Да и сейчас, по его словам, базу кое-как привели в порядок, но бардака хватает. Это как раз объясняет, почему за пять лет ко мне ни у кого не возникло вопросов», — уверен он.

В интернете через любой поисковик действительно без труда можно найти немало предложений по оформлению примерно за 20 тыс. рублей поддельного водительского удостоверения, в том числе предоставляется услуга подбора подходящего «донора» — реально существующего автовладельца, чьи данные и будут отображаться на поддельных правах вместе с фотографией «клиента».

Между тем, российские полицейские в различных регионах регулярно выявляют при проверках поддельные документы у водителей, в том числе оформленные на чужие имена. Впрочем, наказание за использование подделки, как правило, оказывается довольно мягким — изученные RT уголовные дела по ст. 327 УК РФ неизменно кончались для подсудимых обязательными работами.

Всего, по данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2018 году за подделку документов по ст. 327 УК РФ было привлечено к уголовной ответственности свыше 10 тыс. человек.

«Проблема с оборотом данных между судами и специализированной базой ФИС-ГИБДД есть. Они шлют эти судебные решения, если вообще шлют, так сказать в ручном режиме и работает это всё, учитывая, что сама база действительно работает неидеально, со скрипом. А у нас сейчас по закону ответственность за уведомление ГИБДД о лишении прав лежит на том, кого лишили, и вся ответственность за несовершенство этого бюрократического документооборота тоже, получается, лежит на нарушителе. То есть человек должен прийти после суда и сдать их сам. А если человек использует липовые права ничего сдавать он не пойдёт и если письмо затеряется из суда, о лишении в ГИБДД просто не узнают. Виноват в любом случае будет автомобилист», — прокомментировал RT ситуацию Алексея Юнингера координатор «Синих ведёрок» Пётр Шкуматов.

По словам эксперта, рынок поддельных водительских удостоверений основывается в том числе и на несовершенстве базы ГИБДД и на утечках данных водителей, которые попадают к злоумышленникам.

«Так называемое «донорское» водительское удостоверение это, если можно так выразиться, самый реальный способ остаться за рулём после лишения водительских прав. На него можно переоформить тот же ОСАГО и кое-как ездить, потому что это всё-таки уголовная статья, и всегда можно попасться. Хотя сами права не обладают какими-то особыми степенями защиты. Инспектор при остановке «пробьёт» по базе, увидит, что водитель с этим именем прав не лишался, страховка есть, ну и что, что в документах на машину другое имя стоит, после отмены доверенностей это совершенно нормальное явление. Учитывая, что количество предложений, которыми пестрит интернет, эти услуги явно востребованы, ведь у нас только за пьянство ежегодно лишают прав больше 300 тыс. человек», — добавил Шкуматов.

Ранее RT рассказывал о судьбе жителя Перми Александра Кравченко и москвича Евгения Чумакова, попавших в аналогичную ситуацию.