Чеченская прокуратура поддержала россиянку, пытающуюся вернуть своего сына

Чеченская прокуратура сочла незаконным решение об ограничении в родительских правах россиянки Жанетты Тухаевой и будет подавать апелляцию. В начале марта суд в Грозном удовлетворил иск бывшего мужа о проживании обоих детей с ним. Сама женщина почти шесть лет борется за право воспитывать старшего сына, которого, по её словам, силой отнял её экс-супруг.

© Фото из личного архива Жанетты Тухаевой

Прокуратура Чеченской Республики обжалует решение об ограничении в родительских правах россиянки Жанетты Тухаевой. Женщина шесть лет пытается вернуть старшего сына, которого, по её словам, у неё силой отобрал бывший муж Руслан Ибаев. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что решение суда в Грозном об ограничении Тухаевой в родительских правах было незаконным.

«После многочисленных жалоб мне пришло письмо из прокуратуры, они будут подавать апелляцию на решение Ленинского суда в Грозном. Наконец-то справедливое решение. Я очень надеюсь, что мне удастся добиться справедливости и вернуть своего сына», — сказала Тухаева RT.

В начале марта Ленинский районный суд в Грозном удовлетворил иск бывшего супруга Жанетты Руслана Ибаева об определении места жительства обоих сыновей с отцом. При этом ранее московские суды уже несколько раз выносили решения о том, что дети должны остаться с матерью. Суд в Грозном также ограничил Жанетту в родительских правах на обоих детей и обязал её выплачивать алименты бывшему мужу. Хотя, согласно предыдущим судебным постановлениям, алименты должен был платить сам Руслан Ибаев. Но он никогда этого не делал и задолжал бывшей жене более 600 тыс. рублей.

Также женщину обязали удалить инстаграм-аккаунт, в котором она рассказывала о своей борьбе за старшего сына — по словам женщины, суд согласился с доводами Ибаева о том, что Жанетта «выносит сор из избы», рассказывая о семейных делах в социальной сети.

Тухаева обратилась в прокуратуру Чеченской Республики с просьбой оценить законность ограничения её в родительских правах, и 13 апреля получила ответ о результатах проведённой проверки.

«В ходе изучения в прокуратуре названное решение суда признано незаконным. В этой связи 01.04.2020 в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Чеченской Республики прокурором Ленинского района города Грозный принесено апелляционное представление. В ходе рассмотрения гражданского дела в суде апелляционной инстанции будет обеспечено квалифицированное участие прокурора», — говорится в сообщении прокуратуры Чеченской Республики, оказавшемся в распоряжении RT.

Жанетта рассказала RT, что организация «Правовая инициатива», сопровождающая её на процессе по иску бывшего мужа в Чечне, также готовит полную апелляцию на решение Ленинского районного суда в Грозном. По словам Тухаевой, специалисты правозащитной организации готовы при необходимости довести дело до Европейского суда по правам человека.

«Поскольку в моей ситуации имело место нарушение прав человека, сейчас юристы «Правовой инициативы» готовят полную апелляцию в соответствии с европейским правом, — пояснила Жанетта. — Если не удастся обжаловать решение Ленинского районного суда, мы с этой же апелляцией будем впоследствии обращаться в Европейский суд по правам человека. Очень надеюсь, что до этого не дойдёт, потому что, как мне рассказали адвокаты, иски в ЕСПЧ рассматривают очень долго — год или два».

Сейчас Тухаева вместе с младшим сыном находится в Дагестане, где дожидается окончания режима всеобщей самоизоляции, в связи с которым было приостановлено рассмотрение всех гражданских дел. В изоляции Жанетта видит и плюсы: «В Чечне карантин очень жёсткий, и я надеюсь, бывший муж не сможет снова незаконно вывезти ребёнка за границу».

Напомним, сама Тухаева уже пыталась лишить своего бывшего мужа родительских прав на детей. Она подала соответствующий иск после того, как Ибаев на протяжении года не платил алименты и скрывался от неё вместе с ребенком, игнорируя решение Перовского районного суда Москвы, определившего место жительства обоих сыновей вместе с матерью.

Тогда Хамовнический суд Москвы не нашёл оснований для лишения мужчины родительских прав, ограничившись лишь предупреждением в отношении младшего ребёнка, которого, по словам Жанетты, отец не видел практически с рождения и никак не участвовал в его воспитании.

Тухаева подала апелляцию, однако 12 марта 2020 года Мосгорсуд отказался изменить решение суда первой инстанции.