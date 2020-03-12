Мосгорсуд не встал на сторону россиянки, которая пытается вернуть своего сына

Россиянке Жанетте Тухаевой не удалось убедить Могорсуд лишить родительских прав её бывшего мужа Руслана Ибаева. По словам женщины, в 2014 году мужчина силой отнял у неё старшего сына. С тех пор женщина добивается возвращения ребёнка. У Тухаевой на руках есть решения московских судов, постановивших, что оба мальчика должны жить с матерью, но отец несколько лет игнорировал эти требования, а затем сам подал в Чечне иск против экс-жены. 6 марта суд в Грозном ограничил Жанетту в родительских правах на обоих детей, и теперь ей необходимо обжаловать это решение, однако мотивировочной части до сих пор нет.

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Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляцию россиянки Жанетты Тухаевой. Женщина на протяжении нескольких лет пытается вернуть своего старшего сына, которого у неё отобрал бывший муж Руслан Ибаев. В 2018 году Хамовнический суд отказался лишить Ибаева родительских прав за неуплату алиментов и неисполнение требований судов по передаче ребёнка матери. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Ранее RT рассказывал, как почти шесть лет назад бывший муж Жанетты Тухаевой, по её словам, силой забрал мальчика — старшего из двух сыновей, — которому на тот момент было три с половиной года. Жанетта обращалась в полицию, но там не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, поскольку его забрал родной отец. Позднее Ибаев вместе с сыном скрылся в неизвестном направлении — впоследствии стало известно, что он незаконно вывез ребёнка за границу, несмотря на судебный запрет, оформленный Жанеттой.

Вернувшись в РФ, мужчина попытался отнять у бывшей жены и второго ребёнка. 6 марта Ленинский районный суд в Грозном принял решение об ограничении Жанетты Тухаевой в родительских правах на обоих сыновей.

При этом ещё в 2016 году несколько московских судов постановили, что оба мальчика должны жить с матерью, и обязали Ибаева выплачивать бывшей жене алименты.

Четыре года мужчина игнорировал эти требования, фактически нарушая закон, однако это не помешало ему подать иск и выиграть суд против супруги.

Как отмечают адвокаты Тухаевой, отмена решения Хамовнического суда и лишение Ибаева родительских прав дало бы надежду Жанетте на возвращение старшего сына. На заседании 12 марта женщина попросила помочь ей восстановить справедливость.

«Ибаев не исполнил ни одного решения судов Российской Федерации, и обратился, опять же, в российский суд с иском, требуя ограничить меня в родительских правах, в том числе на младшего сына, который всё это время жил со мной и практически с грудного возраста не видел отца. Отец им не интересовался и не выплачивал алиментов. Мой мальчик плачет, просит меня спасти его. Прошу, защитите меня и моих детей», — сказала Тухаева.

Однако суд не нашёл оснований для лишения Ибаева родительских прав и лишь посоветовал Жанетте обжаловать решение Ленинского суда в Грозном, ограничившее её в родительских правах.

«Случилось то, чего мы опасались. Сейчас нужно подавать апелляцию на решение суда в Грозном, правда, мотивировочной части ещё нет, — говорит адвокат Жанетты Татьяна Бренник. — Надо обязательно выяснить, на каком вообще основании суд в Грозном ограничил Тухаеву в родительских правах. Если решение Ленинского суда в Грозном вступит в законную силу, это катастрофа. Это фактически будет означать, что у нас в России решение одного суда может отменить решение другого (суда того же уровня. — RT)».

Юристы Тухаевой добавили, что бывает очень сложно вернуть детей, которых украл бывший супруг или второй родитель, даже если есть соответствующее решение суда. По словам Татьяны Бренник, ст. 126 УК РФ «Похищение человека» практически никогда не применяется в отношении детей, которых забрали их собственные отец или мать.

«В этой статье, конечно, не написано, что похищение заведомо несовершеннолетнего не является похищением, если его осуществил один из родителей. Но в Российской Федерации я знаю только два дела, которые в подобной ситуации были возбуждены по этой статье, причём они ещё даже не дошли до суда», — констатировала юрист.

Бренник также упомянула о попытке передачи Жанетте ребёнка судебными приставами, состоявшейся 14 февраля, то есть спустя несколько лет поисков ребёнка и его отца сотрудниками ФССП. По словам Тухаевой, перед встречей с сыном её предупредили, что не отдадут ребёнка, если он не пойдёт с ней на контакт или начнёт капризничать. Мальчик, который за последние шесть лет практически не видел мать, отказался подойти к ней, и решение суда о возвращении ребёнка Жанетте вновь не было исполнено. Адвокат Татьяна Бренник считает, что в действиях приставов могли быть нарушения.

«Если приставы, исполняя судебное решение, исходили из желания ребёнка пойти или не пойти с матерью, это может означать, что они превысили свои должностные полномочия, потому что есть решение суда, и реакция ребёнка в данном случае не является обстоятельством, которое может стать основанием для неисполнения этого решения», — подчёркивает Бренник.