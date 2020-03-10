Суд в Грозном ограничил в родительских правах россиянку, которая пытается вернуть сына

Суд в Чечне ограничил в родительских правах Жанетту Тухаеву, которая несколько лет пытается вернуть своего старшего сына. По словам женщины, его силой отобрал бывший муж. У Тухаевой на руках есть несколько судебных решений о проживании обоих детей с матерью, однако экс-супруг их игнорировал. Теперь суд в Грозном требует, чтобы Жанетта передала отцу младшего сына и выплачивала алименты. Женщину также обязали удалить Instagram-аккаунт, в котором она рассказывала о попытках вернуть старшего ребёнка — бывшего мужа возмутило, что Тухаева «выносила сор из избы».

© Фото из личного архива Жанетты Тухаевой

Ленинский районный суд Грозного ограничил в родительских правах россиянку Жанетту Тухаеву. Женщина несколько лет добивается возвращения ей старшего сына, которого, по её словам, силой отобрал бывший муж Руслан Ибаев. Теперь женщина боится, что у неё отберут и младшего ребёнка, хотя ранее она выиграла несколько судов в Москве об определении места жительства обоих детей с матерью и выплате алиментов. Однако отец детей игнорировал эти решения, а потом сам подал иск против бывшей жены.

«Суд решил ограничить меня в родительских правах на обоих детей, причём с младшим ребёнком отец вообще не виделся практически с самого его рождения. Мотивировочной части судебного решения до сих пор нет — только резолютивная. Ибаев и его адвокат говорят, что, по словам ребёнка, я якобы его била — но это полный бред, там нет никаких доказательств, подтверждений, ничего. Оснований для ограничения в родительских правах нет никаких, просто ноль оснований», — сообщила RT Тухаева.

Женщина намерена обжаловать решение Ленинского суда в Грозном.

Ранее RT рассказывал о борьбе Тухаевой за возвращение своего старшего сына. После развода её бывший муж, по словам женщины, силой забрал мальчика. Она обращалась в полицию, однако там не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Тем временем Ибаев вместе с сыном скрылся в неизвестном направлении. Как выяснилось позднее, он незаконно вывез ребёнка за границу, несмотря на судебный запрет, оформленный Жанеттой, а затем так же незаконно вернулся с ним на территорию РФ.

Теперь суд в Грозном требует, чтобы Тухаева сняла запрет на вывоз мальчика за рубеж, а также удалила Instagram-аккаунт, в котором рассказывала о поисках старшего сына. Отец ребёнка убеждал суд, что в своих постах Тухаева «выносит сор из избы».

Женщину также обязали платить бывшему мужу алименты на обоих детей. Сам Ибаев, который по решению Перовского райсуда Москвы ещё с 2016 года должен был выплачивать бывшей жене алименты, ни разу этого не сделал. В отношении него было заведено несколько исполнительных производств о возвращении старшего сына Тухаевой и принудительном взыскании алиментов, однако это ни к чему не привело. Сейчас задолженность Ибаева по алиментам превышает 600 тыс. рублей.

Абсурдная ситуация

Вскоре Жанетту ждёт ещё одно судебное заседание: 12 марта Хамовнический суд Москвы рассмотрит апелляцию на решение по иску Тухаевой о лишении Руслана Ибаева родительских прав на обоих детей. В 2018 году суд отказался удовлетворить эти требования Жанетты, ограничившись предупреждением в адрес отца детей. Тухаева надеется, что суд пересмотрит данное решение и ей удастся вернуть своих сыновей.

Ситуацией, в которой оказалась Тухаева, уже несколько лет занимается депутат Госдумы Оксана Пушкина. В беседе с RT она подчеркнула, что постоянно находится на связи с Жанеттой.

«Ситуация, происходящая с Тухаевой, абсурдна с точки зрения закона, но имеющая место быть с точки зрения российской правоприменительной практики. Сейчас нужно дождаться апелляционного определения Мосгорсуда и обязательно обжаловать решение грозненского суда», — отметила Пушкина.

Депутат также настаивала на проведении проверки в отношении судебных приставов, которые несколько лет не могли разыскать Руслана Ибаева, отказывавшегося исполнять требования московских судов: вернуть Жанетте сына и выплачивать алименты.

Позднее Тухаева сообщала RT, что в конце концов приставы ей позвонили — правда, только в середине февраля 2020 года, когда уже шёл процесс по иску Руслана Ибаева, то есть было очевидно, где искать мужчину.

14 февраля судебные приставы в Чечне вызывали Тухаеву, чтобы передать ей старшего сына, но сразу предупредили, что не отдадут ребёнка, если он не пойдёт с ней на контакт или начнёт капризничать. Мальчик, который за последние шесть лет практически не видел мать, отказался подойти к ней, и решение суда о возвращении мальчика Жанетте вновь не было исполнено.

По словам Тухаевой, сын находится под сильным влиянием отца, а тот следил за ребёнком на протяжении всей встречи. Присутствовавшему там же психологу ребёнок заявил, что мать якобы жестоко с ним обращалась и унижала его. Жанетта же утверждает, что никогда не обижала и не могла бы обижать сына, с которым практически не жила с тех пор, как ему исполнилось четыре года. Тухаева убеждена, что ребёнок оговорил её по указанию отца.