Россиянка шесть лет пытается вернуть старшего сына

Россиянка Жанетта Тухаева почти шесть лет пытается вернуть своего сына, который находится у бывшего мужа, 43-летнего Руслана Ибаева. По словам женщины, мужчина силой забрал у неё старшего ребёнка после развода в 2014 году, когда мальчику не было и четырёх лет. С тех пор Тухаева почти не виделась с сыном, хотя суд несколько раз выносил решение о его проживании с матерью. В отношении Ибаева заведено два исполнительных производства — о передаче мальчика бывшей жене и о взыскании с мужчины алиментов. Однако это не помогло Жанетте вернуть ребёнка, а в прошлом году бывший муж сам подал иск против неё.

© Фото из личного архива

Жанетта Тухаева вышла замуж в Москве в 2009 году. В браке с Русланом Ибаевым у неё родились двое сыновей. По словам женщины, её семейная жизнь пошла под откос сразу после рождения первенца: супруг быстро стал безразличным к ней и к ребёнку, постоянно пропадал из дома, закатывал скандалы. Они на время разошлись, но Руслан смог убедить супругу, что изменился, и вернулся в семью. По словам Жанетты, после рождения второго сына она узнала, что муж вёл двойную жизнь.

«У него шестеро детей от четырёх женщин, хотя изначально он рассказывал только про одну бывшую жену и двух сыновей от того брака. Он врал даже о своей национальности. Ибаев — азербайджанец, но называет себя почему-то чеченцем. Неправдой были и его слова об образовании, и о месте работы. Оказалось, что я вообще ничего о нём не знала», — рассказала RT Тухаева.

По словам Жанетты, она от мужа уехала к своей матери. Однако вскоре Руслан ей объявил, что навсегда уезжает в США, где якобы получил вид на жительство. Тухаева вернулась в Москву, чтобы отец смог попрощаться с сыновьями.

19 апреля 2014 года, по словам Жанетты, к ней в квартиру ворвались Руслан и двое мужчин. Бывший муж заявил, что у подъезда дома стоит машина спецназа и, если она не отдаст детей, её якобы заберут «как террористку». Мальчикам на тот момент было 1,5 и 3,5 года.

«Я кричала, звала на помощь, просила отдать моего ребёнка. Мне сказали, что у меня больше нет детей. Вечером приехал муж и сказал мне, что сейчас купит мне билет и я должна буду навсегда улететь из Москвы, чтобы ни он, ни мои дети больше никогда меня не видели. В ту ночь я лежала в детской на полу и просто выла», — вспоминает Жанетта.

Ей всё-таки удалось убедить супруга оставить ей младшего сына — мальчик был на грудном вскармливании, и отец согласился вернуть его. Сразу после инцидента женщина обращалась в полицию, но там не нашли оснований заводить уголовное дело — Ибаев отрицал все обвинения со стороны бывшей супруги. Тухаевой посоветовали обратиться в суд. Она подала иск об определении места жительства детей вместе с матерью и оформила запрет на вывоз обоих сыновей за границу.

Скандал на экспертизе

Только в ноябре 2016 года Жанетте удалось увидеть старшего сына Абубакра и ненадолго забрать мальчика к себе. Это произошло, когда ребёнок проходил психологическую экспертизу перед судом об определении места жительства. На экспертизе присутствовали Ибаев и его новая гражданская жена, на которую, по словам Жанетты, бывший муж возложил все обязанности по воспитанию её сына. В центре, где проходила экспертиза, Тухаевой удалось поговорить с мальчиком и увезти его домой.

«Ребёнок 8—9 часов был на экспертизе, он ни разу не пожаловался, что он устал, что ему скучно, что он хочет есть или пить. Когда психолог предложила взять со стола конфетку, он отказался, сказав, что папа не давал ему разрешения. В коридоре я позвала сына, и он сам пошёл ко мне, в итоге мы уехали оттуда вместе, это было такое счастье», — рассказывает женщина.

Впоследствии Жанетта узнала, что, когда отец обнаружил пропажу ребёнка, он и его сожительница устроили скандал и вызвали полицию. По словам психолога и адвоката, сопровождавших Тухаеву в тот день, мужчина осыпал их угрозами и до поздней ночи не давал покинуть кабинет, где проводилась экспертиза.

«Ибаев орал на меня, кричал, что он как чеченец будет резать моих детей у меня на глазах, говорил, что к моим детям уже едут. Адвокату, пока мы там сидели, стало плохо, ей он тоже угрожал. У меня давление подскочило до двухсот, мы умоляли, чтобы мне хотя бы купили таблетки. В итоге нам вызывали скорую помощь», — рассказала RT психолог Оксана Жмурова, сопровождавшая Жанетту на судебной экспертизе.

Данные события были зафиксированы и в тексте экспертизы: «После того как отец ребёнка, Ибаев Р.И., узнал, что его сына увела бывшая жена, в адрес эксперта и методиста центра, а также сопровождающей стороны Тухаевой Ж.А. посыпались угрозы, касающиеся жизни, с намёками на национальную принадлежность и вероисповедание. Был привлечён наряд полиции, который констатировал отсутствие кражи ребёнка, а следовательно, и уголовного преступления».

Второе похищение

Жанетта провела со старшим сыном два месяца. За это время Перовский районный суд Москвы удовлетворил требования о проживании обоих детей с ней, а Ибаева обязали выплачивать алименты. Оспорить это решение мужчине не удалось. Жанетта с сыновьями уехала в Махачкалу, где у её семьи есть дом. Она признаётся, что в какой-то момент оправилась от произошедшего и «потеряла бдительность». В начале января 2017 года Жанетту, её мать и сыновей подкараулили, когда они возвращались с прогулки.

«У дома нас поджидала машина с вооружёнными людьми, — рассказала RT Тухаева. — Было темно, закоулок без фонарей, узкий. Мама была позади с младшим. Из машины выбежал чёрный силуэт, схватил старшего сына, который был со мной. Когда я закричала, меня ударили кулаком в грудь, я упала. Два раза поднималась, но меня снова сшибали с ног. Я потеряла сознание на некоторое время, потому что в последний раз упала с одной стороны дороги, а очнулась уже на другой стороне — наверное, меня как-то подвинули, чтобы машина проехала. Когда я пришла домой, увидела, что на голове разбита заколка, видимо, я ударилась о камень».

Добравшись до дома, Тухаева обратилась в полицию, где рассказала, что узнала одного из нападавших: по её словам, это был ранее судимый родственник новой сожительницы Ибаева. Судмедэксперты диагностировали у Тухаевой сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Эти травмы квалифицировали как причинение лёгкого вреда здоровью.

Уголовное дело не завели и на этот раз, поскольку Ибаев направил встречное заявление о том, что сам пришёл и забрал своего сына. Свидетелей полицейские не нашли, хотя Тухаева утверждает, что на её крики прибежали рабочие с расположенного по соседству предприятия. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела также уточняется, что споры бывших супругов о месте проживания детей «носят гражданско-правовой характер и могут быть разрешены в гражданском порядке».

Поиски ребёнка

Жанетта пыталась найти Ибаева и сына, но те исчезли. Как оказалось, отец вывез мальчика за границу, несмотря на судебный запрет. Тухаевой удалось выяснить, что сына через Белоруссию вывезли сначала в США, затем — в Грузию. Перемещения ребёнка позднее отследили и в службе федеральных приставов — в июне 2017 года в отношении Ибаева объявили исполнительный розыск из-за неисполнения решения о возвращении сына жене и неуплаты алиментов.

Через соцсети Жанетта узнала, что в последний раз её сына видели в Батуми. Она отправилась в Грузию и подала заявление в Верховный суд о признании решений российского суда о проживании сыновей с матерью законными на территории Грузии. На судебном процессе в Батуми Жанетта впервые после разлуки в январе 2017 года увидела старшего сына. По её словам, отец запрещал мальчику даже смотреть в её сторону, а любые попытки женщины заговорить с ребёнком моментально пресекались.

«В суде сын изредка на меня поглядывал, так, чтоб я не видела. Когда я попыталась наладить контакт, он начал говорить, что я плохая, потому что подала в суд на отца. Начал все эти глупости говорить, которые ему вбили в голову. Я сказала, что искала его, плакала — только тогда он начал на меня смотреть и слышать меня. Но отец сразу увёл его», — говорит Жанетта.

© Фото из личного архива

В Батуми было заключено мировое соглашение, согласно которому отец должен передать ребёнка жене. По словам Тухаевой, муж данное решение не исполнил — он даже не давал ей встретиться с сыном в присутствии психолога, как предписывал один из пунктов соглашения. Вскоре Ибаев снова исчез.

Приставы выяснили, что он уехал в Россию, хотя ребёнка, по словам Жанетты, нельзя было вывозить из Грузии. В МВД Тухаевой сообщили, что мальчик официально не пересекал границу. По мнению матери, он был перевезён в РФ незаконно. По последним данным ФССП, сейчас Ибаев проживает в Грозном, однако Тухаева не знает, как связаться с бывшим мужем или ребёнком.

Психолог Оксана Жмурова, сопровождавшая Тухаеву на процессе об определении места жительства детей в 2016 году, отмечает, что лишение ребёнка матери в раннем возрасте может привести с серьёзным последствиям и нарушениям в психологическом развитии.

«Есть такое понятие, как материнская депривация — из-за этого формирование личности старшего сына Жанетты уже идёт по неправильному, травмирующему сценарию. Тот факт, что он не общается с матерью, что разорваны детско-родительские связи, однозначно повлияет на ребёнка и в дальнейшем послужит нехорошей основой для выстраивания собственной семьи», — пояснила эксперт.

Жмурова подчеркнула, что негативные последствия ещё можно предотвратить, если постепенно и мирно вернуть ребёнка в нормальную семью и дать ему восстановить отношения с матерью.

Иск от бывшего мужа

Поскольку Ибаев продолжал игнорировать судебные решения о возвращении ребёнка матери, а его задолженность по алиментам достигла полумиллиона рублей, в феврале 2018 года Жанетта обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о лишении бывшего мужа родительских прав в отношении обоих детей. Однако суд не нашёл для этого оснований и ограничился предупреждением, но только в отношении младшего сына, в воспитании которого Ибаев не принимал участия последние несколько лет. Тухаева намерена подавать апелляционную жалобу на данное судебное решение.

Тем временем Жанетте пришла повестка — выяснилось, что бывший муж обратился в суд города Грозный с требованием определить место проживания обоих сыновей с ним, а не с матерью, и это несмотря на все предыдущие решения судов, которые он игнорировал.

Женщина утверждает, что она и её родственники постоянно получают от Ибаева и его окружения предупреждения и угрозы. По словам Тухаевой, у бывшего мужа есть связи с влиятельными людьми. Женщина боится за свою жизнь и здоровье и опасается, что Ибаев попытается отнять у неё и младшего ребёнка.

Начало судебного процесса в Грозном уже несколько раз откладывалось из-за неявки Жанетты в суд. Последнее заседание должно было состояться 21 января.

«Заседание снова перенесли, судья требует, чтобы я явилась в суд, но я очень боюсь туда ехать, боюсь этих людей. Сегодня адвокат мужа ходатайствовал о приобщении к материалам дела моих постов из Instagram. Дело в том, что я веду страницу о попытках вернуть моего сына — с помощью этого аккаунта в 2017 году мне удалось выяснить, что ребёнок в Грузии. Муж считает, что в этом аккаунте я якобы «выношу сор из избы»», — рассказала Тухаева.

Не первая пострадавшая

RT удалось связаться с первой супругой Ибаева, Ольгой. Она рассказала, что много лет назад Руслан пытался отнять детей и у неё. По её словам, после их разрыва Ибаев просто выставил её из квартиры, сказав, что дети останутся с ним.

«Он украл у меня документы на детей и выгнал, заявив, что отдаст сыновей, когда я куплю собственную квартиру. Но я заранее перестраховалась и сделала заверенные у нотариуса копии свидетельств о рождении детей. Можно сказать, что с Жанеттой в итоге произошло то же, что и со мной случалось ещё раньше. Только мне в какой-то момент удалось опередить события и не дать ему отобрать у меня детей», — поделилась женщина.

После развода она не препятствовала общению бывшего мужа с детьми до того момента, пока старший сын не рассказал, что во время их встреч отец жёстко с ним обращается.

«Я объявила Ибаеву, что сын к нему больше не поедет, на что тот начал мне угрожать, что придёт и разнесёт нам всю квартиру, — рассказала Ольга. — Я вызвала полицию, и он ретировался. После этого я предложила, что отзову свое заявление на алименты, если Ибаев откажется от родительских прав. Он отказался прямо на следующий день. Больше я с тех пор его никогда в жизни не видела».

По словам Жанетты Тухаевой, Ольга уже отправила свою историю её юристу. Они будут ходатайствовать о приобщении этих показаний к материалам дела в рамках судебного процесса в Грозном.

«Это проблема нашего законодательства»

Адвокат Мария Тимофеевская, представлявшая интересы Тухаевой на процессе об определении места жительства детей в 2016 году, отмечает, что ситуация, в которой оказалась Тухаева, сложилась из-за несовершенства семейного законодательства в РФ. Она также опасается, что у Руслана Ибаева есть шанс отобрать у матери старшего сына, несмотря на предыдущие решения судов.

«Это абсолютно надуманный иск, но при этом я понимаю, какую цель может преследовать отец детей. Ввиду того, что старший ребёнок уже длительное время находится с отцом и настроен им против матери, он может заявить, что не желает видеться с матерью и жить с ней. То есть это всё со стороны Ибаева продуманный шаг и манипуляция интересами ребёнка», — пояснила юрист.

В начале января адвокат Руслана Ибаева попросил суд изменить исковые требования в отношении Тухаевой — не просто определить место жительства обоих сыновей с отцом, но лишить женщину родительских прав и обязать её выплачивать алименты бывшему мужу. Тимофеевская утверждает, что законные основания для лишения Жанетты родительских прав отсутствуют. По её мнению, вопросы должны возникнуть к самому истцу.

«Было решение суда, вопреки которому Ибаев с применением физической силы и нанесением Жанетте телесных повреждений отобрал ребёнка. То есть тут есть признаки похищения ребёнка, а это преступление. Но ситуация осложняется тем, что мужчина является отцом ребёнка и по закону имеет право на общение с ним. Однако такое общение должно происходить с согласия матери», — констатирует Тимофеевская.

Пытаясь вернуть старшего сына, Жанетта Тухаева неоднократно обращалась в прокуратуру и правоохранительные органы, однако им пока не удалось помочь женщине. Тухаева также написала депутату Госдумы Оксане Пушкиной, которая взяла ситуацию под личный контроль.

«Мы на самом деле занимаемся вопросом [Жанетты] уже на протяжении долгого периода времени. К сожалению, установить точное местонахождение сына и бывшего супруга пока не удаётся. В части решений и действий службы приставов, возможно, будут усмотрены нарушения закона. Но дать правовую оценку данному вопросу могут только органы прокуратуры, в которую нами уже сделан вопрос. Мы следим за этой ситуацией, держим её на контроле и находимся на постоянной связи с Жанеттой», — отметила депутат в беседе с RT.

Сама Тухаева сообщила RT, что по запросу Оксаны Пушкиной правоохранительные органы начали проверку в отношении ситуации с её старшим сыном. Связаться с самим Ибаевым или его представителями RT не удалось.