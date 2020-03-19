Генпрокурора просят взять на контроль дело Левченко, обвиняемого в убийстве жены

Генпрокурора России Игоря Краснова просят взять под личный контроль процесс утверждения обвинения в деле жителя Евпатории Владимира Левченко. Мужчина более двух лет находится в СИЗО по обвинению в убийстве жены, но ни тела женщины, ни орудия убийства так и не нашли. Более того, несколько свидетелей утверждают, что видели её живой после даты предполагаемой смерти. Адвокаты Левченко считают, что сотрудники крымской прокуратуры должны быть привлечены к ответственности за бездействие.

© Григорий Сысоев/РИА Новости; ok.ru

Защита обвиняемого в убийстве супруги жителя Евпатории Владимира Левченко просит генпрокурора Игоря Краснова взять дело на личный контроль. Мужчина уже два года находится в СИЗО, за это время следствие и гособвинение не смогли добиться осуждения Левченко. Доказательств его вины, по словам адвокатов, у правоохранителей нет — не найдены ни труп жертвы, ни орудие убийства. Сам Левченко также настаивает на своей невиновности.

В обращении к руководителю надзорного ведомства, с которым ознакомился RT, защита Левченко отмечает, что следствие не принимает никаких мер для розыска женщины или её останков. Кроме того, не были опровергнуты показания свидетелей, которые видели предполагаемую жертву живой уже после того, как, по мнению следователей, обвиняемый совершил убийство своей супруги.

«До сих пор не найдены следы либо иные любые другие улики, — говорится в жалобе. — До сих пор не привлечено к ответственности должностное лицо, проводившее следственные действия в течении суток, лишая обвиняемого сна, приёма воды и пищи и таким образом заставляя обвиняемого давать «нужные показания» под угрозой продолжения своих действий, применяя психическое насилие к обвиняемому. Также не установлена причина смерти потерпевшей надлежащим, предусмотренным законом способом».

В связи с этим, защита жителя Евпатории просит генпрокурора взять под личный контроль процесс утверждения обвинительного заключения.

«Также прошу принять незамедлительные меры прокурорского реагирования для исключения утверждения неконкретизированного обвинительного заключения, содержащего неверную квалификацию деяния обвиняемого, а также основанного на доказательствах, не соответствующих критериям допустимости, достоверности, относимости, на основании которого суд не сможет прийти к выводу о виновности либо невиновности Левченко В.А. в инкриминируемом ему деянии», — указано в жалобе.

Доказательство смерти

Как сообщал RT, уголовное дело в отношении Владимира Левченко было возбуждено более двух лет назад — 8 ноября 2017 года. При этом ещё в июле 2017-го мужчина сам пришёл в полицию и написал заявление о пропаже жены, расклеивал в районе дома объявления с её фотографией. Согласно показаниям Левченко, Наталья страдала алкоголизмом, часто уходила в запои и не вернулась домой после очередного загула.

Спустя несколько месяцев Левченко признался в убийстве, заявив, что якобы задушил супругу, а после расчленил её тело в ванной и вынес из квартиры по частям. Мужчину арестовали, и по настоящий момент он находится в СИЗО.

Однако впоследствии подозреваемый полностью отказался от своих слов. Он заявил, что правоохранители заставили его признаться в преступлении, незаконно продержав без еды, воды и сна около 30 часов подряд.

В ходе расследования не удалось найти ни одного доказательства убийства женщины. Так, в квартире супругов не было обнаружено никаких следов крови — даже в сифонах в ванной комнате и канализационных трубах. На ноже, которым, по версии следствия, Левченко расчленял жену, биоматериал также отсутствовал. Фрагменты тела Натальи Левченко обнаружены не были, и это сделало невозможным установление причины смерти.

Более того, свидетели утверждали, что видели Наталью Чернову живой. Одному из жителей Евпатории удалось даже случайно заснять «убитую» на видеорегистратор. Проведённая портретоведческая экспертиза подтвердила, что с вероятностью 80% на видеозаписи присутствует Чернова.

Одну из свидетельниц, которая заявила, что видела жену Левченко живой, жестоко избили неизвестные. Остальные свидетели, по словам адвокатов и правозащитников, говорят, что получали угрозы и боятся давать показания.

В октябре 2018 года судья Евпаторийского городского суда Алексей Нанаров признал Левченко виновным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Правда, в силу этот приговор так и не вступил — защита Левченко подала апелляцию. В итоге Верховный суд Крыма встал на сторону обвиняемого, признал приговор необоснованным и вернул дело в прокуратуру на доследование.

Адвокат Левченко Александр Горшков считает, что новое расследование проводится с нарушениями, а у следствия по прежнему нет доказательств причастности Левченко к исчезновению Черновой.

«Бездействие должностных лиц надзорного органа, которые, в силу закона, обязаны осуществлять процессуальный контроль за ходом расследования уголовного дела, вновь даёт основания полагать, что новое обвинительное заключение будет содержать те же самые ошибки, которые были допущены при расследовании уголовного дела, что повлекло его возврат прокурору в ходе рассмотрения дела Верховным судом Республики Крым», — пишет Горшков в жалобе генпрокурору России.

В Генпрокуратуре прокомментировать результаты рассмотрения жалобы RT оперативно не смогли. В СК расследование дела Левченко не комментируют.

Право на защиту

Между тем Верховный суд республики Крым в марте 2020 года отправил на повторное рассмотрение иным составом судей вопрос о продлении срока содержания Левченко под стражей.

«Полагаю, что наша апелляция была удовлетворена, поскольку при продлении ареста было грубейшим образом нарушено право на защиту. Следователь в 8:30 утра принёс в суд постановление, а в 9:00 уже было назначено рассмотрение. Защита, понятное дело, не была ознакомлена с постановлением, сам Левченко — тоже. Судья же перед началом рассмотрения ходатайства не ставил вопрос о возможности проведения заседания. При этом доказательств о необходимости содержания его под стражей как не было, так и нет», — отмечает Горшков в беседе с RT.

По словам адвоката, повторное расследование завершено — он и его подзащитный знакомятся с материалами дела.

«Будет ли отменено в итоге решение о продлении срока содержания Левченко в СИЗО или нет — неизвестно, но уголовное дело вскоре поступит в суд», — поясняет он.