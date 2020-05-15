«Несколько десятков человек»: СК установил причастных к размещению фото нацистов на сайте «Бессмертного полка онлайн»

Следственный комитет РФ установил круг лиц, причастных к попытке разместить на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии нацистских лидеров. По информации ведомства, противоправные действия совершали несколько десятков человек, большинство из них проживают за пределами России. Сейчас ведётся розыск установленных лиц.

Установлен круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах акции «Бессмертный полк онлайн» фотографий лидеров нацистской Германии. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации», — заявила Петренко.

По данным ведомства, цель подобных действий — одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Как добавила Петренко, главным следственным управлением СК расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Расследование продолжается, ведётся розыск установленных лиц.

Напомним, 12 мая состоялась пресс-конференция, посвящённая предварительным итогам реализации проекта «Бессмертный полк онлайн», приуроченного к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. При организации акции, в которой приняли участие около трёх миллионов человек, предпринимались попытки осквернить память погибших в войне советских военнослужащих.

«В ходе модерации волонтёрами были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига советского народа. Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Добровольцами и профессиональными историками подобные заявки блокировались», — поясняла председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

Вдобавок сайт акции «Бессмертный полк онлайн» подвергся хакерским атакам. Специалисты организации установили, что при этом были задействованы 646 уникальных IP-адресов. Из них 64% серверов находились в странах Европы, в том числе на Украине, ещё 27% — на территории Северной Америки и 3% — в странах Азии. Также были зарегистрированы хакерские атаки с территории России.

В свою очередь, руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской подчеркнул, что все собранные данные о лицах, которые пытались загрузить анкеты с фотографиями нацистов и военных преступников, будут переданы в СК.

«Мы не оставим безнаказанными эти попытки омрачить праздник Великой Победы в день её 75-летия», — добавил он.

Как следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 83% респондентов с осуждением относятся к попытке неизвестных опубликовать фотографии нацистов в ходе акции «Бессмертный полк». При этом 20% опрошенных считают, что за случившимся стоят сторонники идей нацизма и фашизма.

«Среди наказаний, которые должны понести организаторы и участники этой провокации, респонденты называли чаще всего лишение российского гражданства (29%), уголовное наказание (26%), а также штраф (23%), ограничение доступа в интернет человеку, который выкладывал эти фотографии (22%)», — говорилось в сообщении.

Заметим, что трансляция шествия ведётся на сайтах «Бессмертного полка России» и «Международного бессмертного полка», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в онлайн-кинотеатре Okko. Её посмотрели уже более 12,5 млн человек.

Ранее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовных дел по факту размещения на сайтах акции «Бессмертный полк онлайн» фотографий нацистских преступников.

Следствием было установлено, что не позднее 10 мая 2020 года неизвестные лица разместили в открытом доступе в сети Интернет фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, сопроводив публикацию комментарием о том, что на фотографии запечатлён якобы полковник Алексеев В.М.

Ещё один случай произошёл не позднее 3 мая. Тогда неустановленные лица разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотоизображением Адольфа Гитлера, отметив в комментарии, что это участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо.