«Вопиющие случаи оскорбления»: в СК передадут материалы о попытках осквернить память участников «Бессмертного полка»

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут в СК материалы о попытках осквернить память ветеранов Великой Отечественной войны, фотографии которых были загружены потомками для участия в онлайн-шествии. Злоумышленники намеревались зарегистрировать изображения нацистских офицеров и военных преступников. Специалистам удалось определить IP-адреса таких пользователей.

Во вторник, 12 мая, в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвящённая проекту «Бессмертный полк онлайн», который приурочен к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. О подробностях его реализации рассказали организаторы онлайн-шествия.

Они отметили, что акция оказалась очень востребованной — было получено порядка 3 млн заявок. Трансляция шествия ведётся на сайте «Бессмертного полка России» и «Международного бессмертного полка», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в онлайн-кинотеатре Okko. Её посмотрели уже более 12,5 млн человек.

«Это серьёзное и важное достижение, которое показывает, насколько важно людям в День Победы отдать дань уважения своим дедам и прадедам, не жалевшим себя ради нашего мирного будущего. Наш онлайн-проект был организован в короткие сроки, и за это время почти 3 млн человек со всего мира заполнили анкеты. Многие пользователи заполняли не одну и даже не две анкеты, чтобы в строю «Бессмертного полка» прошагали все их родственники, внёсшие вклад в Великую Победу. Особо подчеркну, что трансляция будет идти до последней загруженной фотографии», — указала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Между тем пока не установленные лица предпринимали попытки осквернить память погибших в войне советских военнослужащих.

«В ходе модерации волонтёрами были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига советского народа. Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Добровольцами и профессиональными историками подобные заявки блокировались», — заявила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

В свою очередь, руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской отметил, что специалистам удалось определить IP-адреса, с которых осуществлялись попытки загрузить анкеты с фотографиями нацистов и военных преступников.

«Мы не оставим безнаказанными эти попытки омрачить праздник Великой Победы в день её 75-летия и все собранные нами материалы передаём в Следственный комитет для организации процессуальной проверки», — сообщил он.

Хакерские атаки

Помимо этого, платформа, на которой была организована акция «Бессмертный полк онлайн», подверглась хакерским атакам, в ходе которых использовались 646 уникальных IP-адресов. Из участвовавших в атаках серверов 64% пришлось на страны Европы, в том числе Украину, 27% — на территории Северной Америки и 3% — на страны Азии. Также были атаки с территории России.

«Особенно кощунственными со стороны злоумышленников были попытки вывести из строя страницу «Бессмертного полка онлайн» в святую дату — 9 мая. Было произведено свыше 9 млн запросов к сайту, мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера — сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга. Для пользователей доступ к сайту был значительно затруднен», — пояснила Цунаева.

Между тем службе безопасности удалось наладить процесс таким образом, что хакеры не сумели помешать онлайн-шествию.

Хакерские атаки на платформу «Бессмертного полка» — это часть попыток фальсифицировать историю. Такое мнение высказал первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров. Он также считает, что внимание к акции со стороны хакеров также свидетельствует о её популярности и важности.

«Те, кто пытаются переписать историю своих предков, боятся павших — это их беда в первую очередь. Мне таких людей просто жаль, с ними не о чем говорить», — цитирует его ТАСС.

Он также дал характеристику хакерам, совершавших атаки. По его словам, эти люди имеют в своей жизни только одну ценность — деньги.

Напомним, шествия «Бессмертного полка» в память об участниках Великой Отечественной войны проходят в России и мире с 2011 года. В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 акция перешла в онлайн-формат. Между тем 9 Мая президент России Владимир Путин в очередной раз заверил, что участники этих памятных акций обязательно пройдут по Красной площади.