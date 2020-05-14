Синдром острого живота: врачи ФМБА выявили нетипичное течение коронавируса

Врачи федеральных центров ФМБА России выявили у двух пациентов нетипичное течение болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщила пресс-служба агентства. По словам медиков, у больных появились симптомы острого живота, а при диагностике в брюшной полости была обнаружена жидкость. Специалисты считают, что такой воспалительный процесс может быть следствием системного ответа организма на вирусную инфекцию.

Врачи лечебных учреждений Федерального медико-биологического агентства России, перепрофилированных под приём больных с коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. Об этом в четверг сообщила пресс-служба агентства.

В процессе лечения у обоих пациентов с подтверждённым COVID-19 появилась отрицательная динамика в виде симптома острого живота и повышения температуры тел, которые являются показанием для экстренного оперативного вмешательства. Медики провели диагностическую лапароскопию и обнаружили жидкость в брюшной полости. Другие данные, указывающие на острую хирургическую патологию, у обоих пациентов отсутствовали, отмечают в ФМБА.

«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — сказано в сообщении на сайте агентства.

По мнению специалистов, воспаление брюшины при COVID-19 может быть следствием системного ответа организма на вирусную инфекцию.

Кроме того главный нефролог Минздрава России профессор Евгений Шилов рассказал, что примерно у 20—30% госпитализированных с коронавирусной инфекцией развивается почечная недостаточность и возникает потребность в диализе. Его слова приводятся на сайте министерства.

При этом, по словам Шилова, пациенты с хроническими болезнями почек входят в группу риска: они более подвержены заражению коронавирусом, а при развитии болезни вероятность летального исхода у них выше. Перепрофилирование больниц для оказания помощи пациентам с COVID-19, в свою очередь, может нарушать обеспеченность людей с хроническими болезнями почек диализом, отметил медик.

Ранее главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал, что вызываемое коронавирусом заболевание может очень быстро переходить от лёгкой стадии к тяжёлой. По его словам, утром пациент может чувствовать себя более-менее нормально, но есть вероятность, что уже вечером он окажется в реанимации.

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Российским медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом, будут организованы ежемесячные надбавки, об этом сказано в соответствующем документе на сайте кабмина.

Уточняется, что врачи скорой помощи дополнительно получат по 50 тыс. рублей в месяц, а врачи в стационарах — по 80 тыс. рублей. Средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи получат от 25 до 50 тыс. рублей в месяц.

Всего подведомственным медучреждениям Управделами президента, ФСБ, Росгвардии, ФМБА, Минобороны и ФСИН из резервного фонда правительства России дополнительно выделят 4,8 млрд рублей.

14 мая стало известно, что у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также у 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осуждённых лабораторно подтвердили коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России.

«Выздоровели 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осуждённых», — приводится цитата представителей ведомства.

Также отмечается, что медицинские работники увеличили количество покамерных обходов и осмотров. «При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус», — отметили во ФСИН.

О том, что вакцинация от коронавируса в России может пойти по «военному пути», заявил «Парламентской газете» академик РАН Сергей Колесников. По его мнению, прививку начнут использовать уже этой осенью или в преддверии зимы, но не исключено, что вакцинировать будут не всех людей, а только тех, кто работает в очагах распространения инфекции, а также людей из группы риска.

Специалист напомнил, что такой путь продвижения вакцины является нетрадиционным, его, как правило, выбирают в условиях чрезвычайно ситуации.

Академик отметил, что если темпы заражаемости и число скончавшихся снизятся, то вакцину начнут применять по традиционному пути, но не раньше конца года, так как нужно время для выбора более конкурентного препарата из сотни разработок из разных стран.

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Колесников подчеркнул, что запуск вакцины в производство занимает много времени. По его подсчётам, для россиян потребуется 8—10 млн доз каждый год. При этом для получения популяционного иммунитета потребуется сделать 70 млн прививок.

Накануне Минздрав заявил о планах провести клинические испытания вакцины уже в июне. Министр Михаил Мурашкин выразил надежду, что препараты могут появиться в конце июля.

По последним данным, за сутки в России выявили 9974 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число случаев инфицирования достигло 252 245.