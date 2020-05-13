«С учётом современных реалий»: Госдума приняла закон о возможности проведения голосований в дистанционных форматах

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, предусматривающий возможность проведения голосования на выборах и референдумах в дистанционном формате. В частности, речь идёт об использовании для этих целей почты и единого портала госуслуг. Между тем в ЦИК подчеркнули, что такие формы участия в избирательном процессе будут применяться только при наличии соответствующих технических условий в регионах.

В среду, 13 мая, депутаты Государственной Думы в третьем, окончательном чтении приняли поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Как указывалось в пояснительной записке, изменения призваны способствовать обеспечению прав участников избирательного процесса, а также препятствовать совершению неправомерных действий, в том числе направленных на фальсификацию подписей.

В принятом Госдумой законопроекте предусматриватся возможность проведения голосования в дистанционном формате — при помощи электронных инструментов и по почте.

«При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией РФ, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», — говорится в законе.

В частности, для сбора подписей избирателей и участников референдума может использоваться единый портал государственных и муниципальных услуг.

Между тем, как отметил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, принятая норма не будет распространяться на общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Изначально голосование по вопросу внесения изменений в основной закон страны планировалось провести 22 апреля, однако из-за эпидемии коронавирусной инфекции оно было отложено на неопределённый срок.

Кроме того, в законопроекте содержится ряд изменений, направленных на исключение ошибок при изготовлении подписных листов. Среди прочего, на комиссию, организующую выборы или референдум, возлагается обязанность по утверждению образца подписного листа: теперь при проставлении подписи и даты её внесения избиратель или участник референдума должен ещё собственноручно внести свои фамилию, имя и отчество.

Помимо этого, теперь выборы главы субъекта РФ, которого избирают депутаты законодательного органа власти, могут быть отложены в том случае, если на территории региона или как минимум в двух его муниципальных образованиях введён режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Соответствующие поправки были внесены на рассмотрение ГД членами комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой, Дмитрием Ламейкиным, Михаилом Емельяновым и Ириной Марьяш.

© Александр Кряжев/РИА Новости

Позднее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев пояснил, что проведение дистанционного голосования будет возможно в регионах при наличии соответствующих условий. По его словам, законодатели лишь создали возможность для голосования в дистанционных форматах.

«ЦИК решит, если в регионах будут условия, технические, в первую очередь, возможности. Это же не просто объявить «мы голосуем дистанционно». А дальше что? Объявили, а технических возможностей нет. Надо создать», — цитирует его РИА Новости.

«Абсолютно нормальный шаг»

Как отметил депутат Государственной думы и один из соавторов принятых инициатив Дмитрий Ламейкин, закон был разработан с учётом текущей эпидемиологической ситуации в России для того, чтобы при повторении подобных ситуаций в будущем у государства была возможность при необходимости провести голосование.

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«Если мы говорим о почте, то на сегодняшний день в действующем законодательстве это и так существует, просто решения принимаются на уровне региональных комиссий. Тут речь о том, что Центральная избирательная комиссия при определённых условиях может принять определённый алгоритм по проведению голосования в какой-то форме, которая бы позволила в условиях пандемии сохранить безопасность граждан. Но сам законопроект намного шире. Но это только возможность принятия, а не само принятие», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с RT констатировал, что принятый Госдумой законопроект обусловлен технологическим прогрессом и цифровизацией многих сфер жизни.

«С учётом широкого развития интернета как такового и достаточно серьёзного нахождения граждан в режиме онлайн, с учётом этих современных реалий крайне актуально модернизировать, продвигать процессы, в том числе касающиеся и голосования граждан, вот в этом направлении. Я считаю, что это абсолютно нормальный шаг. Мы двигаемся в сторону уменьшения бумажного документооборота», — пояснил парламентарий.