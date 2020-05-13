Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
- РИА Новости
Законом также предполагается возможность сбора подписей избирателей за кандидата с использованием портала «Госуслуги».
Как отмечается, с использованием системы может быть собрано не более половины подписей от числа необходимых.
Ко второму чтению проекта подготовили ряд поправок, в частности, о возможности голосовать по почте и дистанционно.
Ранее в партии «Единая Россия» сообщили, что в Госдуму внесли поправки о возможности голосовать дистанционно.