Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

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Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Об этом пишет РИА Новости.
Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
  • РИА Новости

Законом также предполагается возможность сбора подписей избирателей за кандидата с использованием портала «Госуслуги».

Как отмечается, с использованием системы может быть собрано не более половины подписей от числа необходимых.

Ко второму чтению проекта подготовили ряд поправок, в частности, о возможности голосовать по почте и дистанционно.

Ранее в партии «Единая Россия» сообщили, что в Госдуму внесли поправки о возможности голосовать дистанционно. 

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