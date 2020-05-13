В Госдуму внесли поправки о голосовании на выборах дистанционно

В Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно. Поправки предложены группой депутатов во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»). Об этом заявили в пресс-службе партии.

В партии напомнили, что в настоящее время закон позволяет голосовать по почте, для чего субъектам нужно принимать законы о проведении голосования в соответствующем формате.

«При этом возможности проведения дистанционного электронного голосования нет, поэтому необходимо принимать отдельные законы», — говорится в сообщении.

Депутаты предлагают установить на федеральном уровне «возможность проводить в России дистанционное электронное голосование, а также голосование по почте».

Случаи и порядок голосования будет устанавливать ЦИК.

Кроме того, предлагается внести соответствующие поправки в закон о выборах депутатов Государственной думы.

В конце 2019 года в Центризбиркоме не исключили, что электронное голосование может быть применено на выборах президента в 2024 году.