В Госдуму внесли поправки о голосовании на выборах дистанционно
- РИА Новости
В партии напомнили, что в настоящее время закон позволяет голосовать по почте, для чего субъектам нужно принимать законы о проведении голосования в соответствующем формате.
«При этом возможности проведения дистанционного электронного голосования нет, поэтому необходимо принимать отдельные законы», — говорится в сообщении.
Депутаты предлагают установить на федеральном уровне «возможность проводить в России дистанционное электронное голосование, а также голосование по почте».
Случаи и порядок голосования будет устанавливать ЦИК.
Кроме того, предлагается внести соответствующие поправки в закон о выборах депутатов Государственной думы.
В конце 2019 года в Центризбиркоме не исключили, что электронное голосование может быть применено на выборах президента в 2024 году.