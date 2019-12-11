Памфилова допустила внедрение онлайн-голосования на выборах президента

Электронное голосование может быть применено на следующих президентских выборах в 2024 году при успешных результатах данного эксперимента в регионах, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Если к 2024 году мы все (эксперименты по электронному голосованию. — RT) отработаем, то, может быть (применим на выборах президента. — RT), но я бы так категорично не утверждала. Но гипотетически предположить, если всё сложится удачно, то может быть», — цитирует её ТАСС.

По словам Памфиловой, многое будет зависеть от предложенных технологий для внедрения дистанционного голосования.

«У нас три задачи: кибербезопасность, прозрачность, с одной стороны, с другой стороны — тайное голосование. Они друг друга взаимоисключают, технически соединить их не так просто», — пояснила глава ЦИК.

При этом она добавила, что цифровые участки не смогут полностью вытеснить традиционное голосование по бумажным бюллетеням и у избирателей всегда должно оставаться право выбора.

«Даже если мы технически будем готовы тотально — должно быть у людей право выбора. Есть ритуалы, есть традиции, есть привычки, мы не должны людей лишать этого», — подчеркнула Памфилова.

В сентябре на выборах в Мосгордуму итоговая явка на электронном голосовании на трёх участках превысила 90%.