«Страсти были нешуточные»: предварительные итоги единого дня голосования в России

В 85 субъектах РФ идёт подсчёт голосов после единого дня голосования, в рамках которого граждане выбирали депутатов, глав муниципальных образований и губернаторов. Как сообщили в ЦИК РФ, в день выборов не было зафиксировано серьёзных нарушений. В СПЧ также указали, что голосование прошло в нормальном ключе. Согласно предварительным итогам, наибольшую поддержку избирателей получила «Единая Россия». По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, партия остаётся ведущей политической силой страны. При этом на выборах в Мосгордуму победу одерживают 26 самовыдвиженцев. Как считает мэр столицы Сергей Собянин, разноплановость членов городского парламента должна принести только пользу.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошёл единый день голосования. Гражданам страны предлагалось выбрать депутатов законодательных собраний и городских дум, глав муниципальных образований и губернаторов.

Ни на одном участке голосование не было признано недействительным. Как отметила после закрытия избирательных участков председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, предварительно в день выборов не было зафиксировано серьёзных нарушений. Аналогичные заявления сделали и в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

«На мой взгляд, судя по предварительным докладам наших мониторинговых рабочих групп, которые работали в единый день голосования в полутора десятках регионов, выборы прошли нормально», — цитирует РИА Новости главу Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаила Федотова.

Выборы глав регионов

В 16 субъектах Российской Федерации проводились губернаторские выборы. По состоянию на 09:00 мск можно констатировать, что все регионы избегут проведения второго тура, поскольку лидирующие кандидаты преодолевают необходимую планку в 50% плюс один голос избирателя.

Заметим, что, по предварительным данным, победу во всех 16 регионах одерживают действующие руководители. Если говорить о партийной принадлежности, то среди них 10 членов «Единой России» и ещё шестеро самовыдвиженцев.

Кроме того, накануне депутаты Народного собрания Ингушетии выбрали нового руководителя республики из числа кандидатов, представленных президентом России. Им стал Махмуд-Али Калиматов, который до этого временно исполнял обязанности главы республики. Он пообещал обновить кадровый состав регионального правительства и уже принял отставку премьер-министра Зялимхана Евлоева.

Также по теме «Признано действительным на всех участках в России»: в стране завершился единый день голосования 8 сентября по всей стране прошли выборы в органы власти разных уровней. Граждане РФ выбирали депутатов законодательных собраний и...

«Задач много, и мы будем решать их пошагово. Первоочередные — пусть это прозвучит банально, но у нас в Конституции РФ прописано, что государство у нас социальное, — именно социальные вопросы, которые касаются и малого ребёнка, и уважаемого дедушки», — сказал Калиматов после церемонии инаугурации.

Выборы депутатов

Всего 8 сентября завершились свыше 6 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых произойдёт замещение более 47 тыс. мандатов и должностей. Речь идёт о региональных и местных выборах.

Согласно предварительным итогам, они прошли с преимуществом «Единой России». Как отметил её председатель, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, партия остаётся ведущей политической силой страны.

«Граждане страны оказали поддержку кандидатам от партии на различные должности и тем, кому партия помогала, за кого выступала», — пояснил глава правительства.

Члены избирательной комиссии считают бюллетени на избирательном участке №132 Читы в единый день голосования в России

© Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В свою очередь, секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак указал, что политобъединение восстановило позиции в тех регионах, где в прошлом году выступило недостаточно успешно.

«В 11 из 12 законодательных собраний мы имеем большинство. Где-то это большинство конституционное, то есть две трети», — сказал он.

Единороссы уступают только в заксобрании Хабаровского края, где большую часть мандатов получают представители ЛДПР.

Мосгордума

Особое внимание было приковано к выборам депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Избирательная кампания к ним сопровождалась протестными оппозиционными акциями, в том числе несанкционированными, в связи с недопуском ряда независимых кандидатов. При этом лишь один из тех, кому отказали в регистрации, оспорил это решение в суде — представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который по итогам разбирательства получил возможность участвовать в выборах.

Согласно данным после обработки более 99% протоколов, 26 из 45 мест в Мосгордуме получают самовыдвиженцы, ещё 14 — члены КПРФ, по три — представители «Яблока», в том числе Митрохин, и «Справедливой России».

Этот факт отметил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, заксобрание стало политически более разноплановым, что должно пойти на пользу развитию города.

«Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», — написал Собянин в Twitter.

© Olga MALTSEVA / AFP

Добавим, что в Москве впервые в стране было проведено электронное голосование на основе технологии блокчейн. Работа новой системы ознаменовалась очень высокой явкой избирателей — 92,3%.

Эксперимент был положительно оценён международными экспертами и наблюдателями, которые признали прозрачность и прогрессивный подход такого метода голосования.

«В Западной Европе есть определённое недоверие к электронному голосованию и идут постоянные дебаты на эту тему, но в России не боятся рисков. Именно в этом я вижу прогрессивную черту России в данном направлении», — заявил французский политолог и директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.