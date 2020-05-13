Слияние субъектов: главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о намерении объединить регионы

Архангельская область и Ненецкий автономный округ намерены объединиться. Соответствующий меморандум подписали главы регионов — врио губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный. Процесс слияния предполагает проведение в обоих субъектах референдума, в ходе которого их население должно одобрить инициативу.

Архангельская область и Ненецкий автономный округ (НАО) намерены объединиться. Соответствующий меморандум 13 мая в Нарьян-Маре подписали главы регионов — врио губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию НАО.

Накануне агентство «РБК» со ссылкой на источник, близкий к руководству Архангельской области, сообщало, что руководители Архангельской области и НАО планируют выступить с заявлением о запуске процесса слияния регионов в единый субъект Российской Федерации.

При этом собеседник издания отмечал, что объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, так как бюджет второго во многом зависит от нефтегазовых доходов, которые упали из-за обвала цен на нефть в 2020 году.

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Между тем первая информация о том, что рассматривается возможность объединения двух субъектов, появилась ещё в апреле. Это было связано с перестановками в руководстве обоих регионов.

Так, глава НАО Александр Цыбульский 2 апреля был назначен врио губернатора Архангельской области вместо Игоря Орлова, который добровольно ушёл в отставку. В свою очередь, врио главы НАО стал замгубернатора этого региона Юрий Бездудный. По сообщению РБК, назначения были сделаны как раз с прицелом на объединение двух регионов.

Стоит отметить, что Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, однако в то же время входит в состав Архангельской области. Такие регионы иногда называют «матрёшками». При этом данный случай — не единственный в РФ. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа также являются отдельными субъектами, но входят в состав Тюменской области.

По мнению экспертов, вопрос объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа уже давно стоит на повестке дня. Впрочем, своё согласие должны дать и жители регионов — для этого в них необходимо провести соответствующие референдумы.

Как отметил в беседе с RT директор Института новейших государств Алексей Мартынов, процесс укрупнения субъектов крайне важен, но в то же время весьма продолжителен.

«В первую очередь это укрупнение связано с экономической целесообразностью, с возможностями динамичного и эффективного развития территорий с учётом интересов всех людей, которые живут в этих регионах», — подчеркнул Мартынов.

При этом, по мнению специалиста, население обоих регионов выиграет от их слияния в один субъект.

«Говорить о том, что кто-то выиграет больше, а кто-то меньше, не приходится, потому что в этом и есть смысл укрупнения. Выигрывают все. Архангельская область масштабнее и с большими инфраструктурными возможностями, НАО более изолированный и малонаселённый регион, но тоже со своими интересными особенностями и возможностями. Общие усилия смогут дать необходимый эффект, и динамика развития уже нового региона будет более интенсивной», — считает Мартынов.

Аналогичного мнения придерживается и директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«На первый взгляд, с точки зрения экономики это решение выгодно Архангельской области и не очень выгодно НАО. Однако надо отметить, что это только на первый взгляд. Дело в том, что регионы достаточно давно живут в тесном симбиозе. Жители НАО имеют квартиры в Архангельске или окрестностях, многие переезжают. На самом деле речь идёт о синергетическом комплексном развитии сразу двух регионов и даже всего северного ареала России. Повысится эффективность управления в таком едином регионе», — уверен аналитик.

Площадь НАО — более 176 тыс. кв. км, при этом там проживает около 44 тыс. человек. Площадь Архангельской области составляет почти 590 тыс. кв. км, а население — около 1,1 млн человек. Таким образом, территория Архангельской области больше всего в 3,3 раза, однако численность населения там более чем в 25 раз выше.

В то же время внутренний региональный продукт (ВРП) Архангельской области в 2018 году составил 514 млрд, в то время как ВРП НАО — 305 млрд, то есть в 1,7 раза меньше.

В последний раз российские регионы объединялись в 2008 году. Это случилось 1 марта 2008 года. Тогда Агинский Бурятский автономный округ и Читинская область объединились в Забайкальский край. Референдумы прошли в марте 2007 года, более 90% принявших в них участие граждан проголосовали за объединение.