В Архангельской области разработали правила работы автошкол в период самоизоляции

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Председатель Ассоциации автомобилистов и автошкол Архангельской области Алексей Нестеренко рассказал о разработке перечня мер предосторожности для работы автошкол в период самоизоляции.
В Архангельской области разработали правила работы автошкол в период самоизоляции
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как передаёт «Парламентская газета», отраслевое объединение разработало и направило соответствующий перечень на утверждение руководству региона.

Отмечается, что теоретические занятия должны проводиться онлайн, а индивидуальные практические занятия необходимо проводить строго по расписанию.

При этом водитель и ученик обязательно должны находиться в масках и перчатках, а перед началом занятия у них будут измерять температуру.

После каждого ученика водитель обязан проветрить салон и обработать антисептиком все поверхности.

«Кстати, те же меры безопасности мы предлагаем при сдаче экзаменов в ГАИ. Как нам сказали в управлении ГИБДД по Архангельской области, если вам разрешат работать, то и мы подумаем, как принимать у вас экзамены», — пояснил Алексей Нестеренко.

При этом он подчеркнул, что в регионе в плачевном состоянии оказалось около 140 автошкол. Если им не разрешить работать, то всю систему подготовки водителей в области ожидает коллапс.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция ограничила приём экзаменов на права.

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