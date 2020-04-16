В Архангельской области разработали правила работы автошкол в период самоизоляции
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- РИА Новости
Как передаёт «Парламентская газета», отраслевое объединение разработало и направило соответствующий перечень на утверждение руководству региона.
Отмечается, что теоретические занятия должны проводиться онлайн, а индивидуальные практические занятия необходимо проводить строго по расписанию.
При этом водитель и ученик обязательно должны находиться в масках и перчатках, а перед началом занятия у них будут измерять температуру.
После каждого ученика водитель обязан проветрить салон и обработать антисептиком все поверхности.
«Кстати, те же меры безопасности мы предлагаем при сдаче экзаменов в ГАИ. Как нам сказали в управлении ГИБДД по Архангельской области, если вам разрешат работать, то и мы подумаем, как принимать у вас экзамены», — пояснил Алексей Нестеренко.
При этом он подчеркнул, что в регионе в плачевном состоянии оказалось около 140 автошкол. Если им не разрешить работать, то всю систему подготовки водителей в области ожидает коллапс.
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция ограничила приём экзаменов на права.