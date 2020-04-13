Госавтоинспекция приостановила приём экзаменов на права

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 приостановила приём экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом сообщил замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

«Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен приём экзаменов на право управления транспортными средствами», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что сроки приостановки пока не определены и будут конкретизироваться по мере стабилизации ситуации.

Понарьин также проинформировал, что ведомство начало в особом порядке обменивать права и регистрировать автомобили.

Ранее сообщалось, что полиция временно не будет привлекать к ответственности граждан, срок действия водительских удостоверений которых истёк.