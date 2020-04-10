МВД временно не будет штрафовать за просроченные паспорта и права

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Полиция временно не будет привлекать к ответственности граждан, срок действия паспортов или водительских удостоверений которых истёк. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
МВД временно не будет штрафовать за просроченные паспорта и права
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

В министерстве рассказали, что соответствующее поручение территориальным органам дал первый замминистра.

«Исключить факты привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина России либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что временно исключается привлечение к ответственности родителей несовершеннолетних, которые не обратились за получением паспорта в связи с достижением их ребёнком 14-летнего возраста.

Ранее сообщалось о решении правительства ввести временный мораторий на штрафные санкции для граждан за неоплаченные коммунальные услуги. 

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