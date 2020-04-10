МВД временно не будет штрафовать за просроченные паспорта и права
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- РИА Новости
В министерстве рассказали, что соответствующее поручение территориальным органам дал первый замминистра.
«Исключить факты привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина России либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что временно исключается привлечение к ответственности родителей несовершеннолетних, которые не обратились за получением паспорта в связи с достижением их ребёнком 14-летнего возраста.
Ранее сообщалось о решении правительства ввести временный мораторий на штрафные санкции для граждан за неоплаченные коммунальные услуги.