В Оренбургской области заявили о задержании подозреваемой в избиении ребёнка
- РИА Новости
Как передаёт RIA56, подозреваемая призналась в содеянном, но объяснить причину поступка не смогла.
В ведомстве отметили, что по делу назначены экспертизы, в том числе психиатрическая для определения вменяемости задержанной.
Ожидается, что в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Следствие ходатайствует о заключении женщины под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Архангельской области вынесли приговор 32-летнему отцу, обвиняемому в истязании детей.