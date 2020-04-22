В Оренбургской области заявили о задержании подозреваемой в избиении ребёнка

В СУ СК по Оренбургской области рассказали о задержании 21-летней женщины, подозреваемой в избиении восьмимесячного сына.

Как передаёт RIA56, подозреваемая призналась в содеянном, но объяснить причину поступка не смогла.

В ведомстве отметили, что по делу назначены экспертизы, в том числе психиатрическая для определения вменяемости задержанной.

Ожидается, что в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следствие ходатайствует о заключении женщины под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Архангельской области вынесли приговор 32-летнему отцу, обвиняемому в истязании детей.