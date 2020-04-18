В отделении психиатрической клиники в Архангельске ввели карантин
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб региона.
«В связи с регистрацией случая новой коронавирусной инфекции у сотрудника Архангельской клинической психиатрической больницы по предписанию управления Роспотребнадзора по Архангельской области в учреждении проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий», — сообщили в оперштабе.
Отмечается, что «52 пациента отделения оставлены под круглосуточным наблюдением 14 медицинских работников», также «32 медицинских работника отделения находятся на домашней самоизоляции».
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