В отделении психиатрической клиники в Архангельске ввели карантин

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У сотрудника архангельской психиатрической клиники выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, 52 пациента находятся под наблюдением, 32 медика оставлены дома на самоизоляции, психонаркологическое отделение закрыто на карантин.
В отделении психиатрической клиники в Архангельске ввели карантин
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб региона.

«В связи с регистрацией случая новой коронавирусной инфекции у сотрудника Архангельской клинической психиатрической больницы по предписанию управления Роспотребнадзора по Архангельской области в учреждении проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что «52 пациента отделения оставлены под круглосуточным наблюдением 14 медицинских работников», также «32 медицинских работника отделения находятся на домашней самоизоляции».

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