В Карелии число случаев заражения коронавирусом достигло 19

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В Карелии общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 19 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.
В Карелии число случаев заражения коронавирусом достигло 19
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«Четыре новых случая коронавируса только что подтверждены в Республике Карелия. COVID-19 диагностирован у 51-летней петрозаводчанки, жителя Кондопоги (33 года) и у двух женщин, проживающих в Сегеже», — сообщил Охлопков.

Министр призвал жителей региона быть ответственными и соблюдать самоизоляцию.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё не пройден.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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