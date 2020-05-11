«По документам здесь обычный жилой дом»: что известно о пожаре в подмосковном хосписе

Девять человек погибли в результате пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске. Ещё девять пострадали, шестеро находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки, также рассматриваются другие версии ЧП. В администрации Красногорска сообщили, что пожар произошёл в частном доме, который по документам не является хосписом. Возбуждено уголовное дело, организатор частного хосписа задержан. Для оказания помощи пострадавшим при пожаре и их родственникам создан оперативный штаб.

Девять человек стали жертвами пожара в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске, ещё девять были госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1. Следственные органы регионального управления СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Возгорание произошло в ночь на 11 мая в частном домовладении, предназначенном для проживания лиц преклонного возраста, расположенном в микрорайоне Опалиха Красногорского городского округа.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, ещё девять человек были госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки», — сообщили в пресс-службе СК.

На месте ЧП проводятся необходимые следственные действия, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Позднее следователи сообщили о задержании организатора частного хосписа. По версии ведомства, подозреваемый арендовал загородный дом и использовал его для «возмездного проживания в нём лиц пожилого возраста». За сутки пребывания в хосписе с каждого постояльца брали от 1000 до 1200 рублей. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

«По предварительным данным очаг возгорания находился в сауне на втором этаже», — сообщили в СК.

По информации подмосковного управления МЧС, сообщение о пожаре по адресу Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Тенистая, д. 4 поступило на пульт диспетчера в 23:49 10 мая. К ликвидации пожара были привлечены 91 человек и 28 единиц техники. К 00:25 пожар удалось локализовать на площади 15 кв. метров, ещё через семь минут было ликвидировано открытое горение, полностью пожар был потушен в 01:09.

В частном хосписе в Красногорске произошёл пожар

Изначально спасатели сообщали, что на момент возникновения пожара в учреждении находились 18 лежачих пациентов. Позднее появилась информация о 29 постояльцах и восьми сотрудниках учреждения.

«Шесть человек находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, трое пострадавших размещены в отделении терапии», — сообщили в администрации городского округа Красногорск, уточнив, что сейчас штаб по оказанию помощи пострадавшим разыскивает родственников пожилых людей, проживавших в хосписе.

«На данный момент мы ведём обзвон родственников — тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме. Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких», — заявила глава администрации городского округа Эльмира Хаймурзина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате пожара. «Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимся в беде людям», — цитирует Воробьёва пресс-служба.

Помимо озвученной СК версии о неисправности электропроводки также рассматриваются другие возможные причины возникновения пожара, включая неосторожное обращение с огнём.

В пресс-службе главы Красногорска заявили РИА Новости, что в доме по адресу, где произошёл пожар, не зарегистрировано никаких учреждений.

«Здесь по документам просто дом, никакой хоспис не зарегистрирован. По документам здесь обычный жилой дом», — сообщили в администрации.

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Впоследствии глава городского округа Эльмира Хаймурзина заявила, что следователи начали поиск лиц, которые организовали в частном доме «пансионат для престарелых».

«Кто и на каких основаниях организовал в частном доме по улице Тенистая 4 «пансионат для престарелых» — сейчас разбираются следственные органы. Уверена, все виновники трагедии будут найдены и понесут справедливое наказание», — написала Хаймурзина в Instagram.

В начале апреля в Москве произошло крупное возгорание в частном доме престарелых «Третий возраст». Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. По данным спасателей, в здании загорелся электрокабель на первом и минус первом этажах.

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По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, площадь пожара составила 300 кв. метров, а очагом возгорания стала котельная на цокольном этаже здания.

Жертвами ЧП стали четыре человека. Ещё 16 пострадали, включая пожарного, который во время эвакуации больных отдал свою маску постояльцу дома престарелых и надышался продуктами горения. Экстренным службам удалось эвакуировать из здания около 50 человек.

По данным Следственного комитета, руководство «Третьего возраста» не создало необходимые для работы учреждения условия и не оформило требуемые документы для оказания услуг пожилым людям и надлежащей эксплуатации здания, где находился дом престарелых. Ведомство завело два уголовных дела.