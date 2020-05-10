Для родных пациентов из горевшей больницы в Москве открыли горячую линию

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Для родственников пациентов ГКБ №50 на севере Москвы, где ранее произошёл пожар, открыта круглосуточная горячая линия. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Для родственников пациентов, которые находились на лечении в ГКБ имени Спасокукоцкого, открыта круглосуточная горячая линия. По телефону 8 499 673 00 09 можно узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации из корпуса, где произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что при пожаре в Городской клинической больнице №50 на севере Москвы, где лечат в том числе от коронавирусной инфекции COVID-19, погибла пациентка.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал случившееся.

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