Ракова рассказала подробности о пожаре в московской больнице
- АГН «Москва»
«Возгорание произошло в одном из помещений ГКБ имени Спасокукоцкого, в шестиэтажном корпусе на первом этаже. Сработала пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы. В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов — 295 человек, пожар полностью ликвидирован», — приводит московский оперативный штаб слова Раковой.
Она отметила, что одна пациентка погибла, других пострадавших нет.
«Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы», — добавила Ракова.
Ранее на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса ГКБ №50 на улице Вучетича произошёл пожар, сообщалось об одном погибшем.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал случившееся.