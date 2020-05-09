Ракова рассказала подробности о пожаре в московской больнице

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что при пожаре в Городской клинической больнице №50 на севере Москвы, где лечат в том числе от коронавирусной инфекции COVID-19, погибла пациентка.

«Возгорание произошло в одном из помещений ГКБ имени Спасокукоцкого, в шестиэтажном корпусе на первом этаже. Сработала пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы. В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов — 295 человек, пожар полностью ликвидирован», — приводит московский оперативный штаб слова Раковой.

Она отметила, что одна пациентка погибла, других пострадавших нет.

«Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы», — добавила Ракова.

Ранее на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса ГКБ №50 на улице Вучетича произошёл пожар, сообщалось об одном погибшем.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал случившееся.