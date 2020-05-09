Собянин отреагировал на пожар в московской больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал пожар, который произошёл в лечебном корпусе ГКБ №50 на севере столицы.

«В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким», — написал Собянин в Twitter.

Он отметил, что причины пожара будут тщательно расследованы.

Ранее сообщалось, что в МЧС поступила информация об открытом горении на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса ГКБ №50 на улице Вучетича.