Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа

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Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России.
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
  • © МЧС РФ

«Задержан организатор частного хосписа в Красногорске, подозреваемый по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, подозреваемый арендовал загородный дом в качестве использования для «возмездного проживания в нём лиц пожилого возраста».

В частном хосписе проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет, каждый из которых оплачивал организатору суточное проживание в размере от 1000 до 1200 рублей.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в сауне на втором этаже здания.

Следователи допрашивают проживавших в хосписе лиц, их родственников и сотрудников, ухаживавших за престарелыми.

С места происшествия изъяты печь от сауны, электропроводка и другие предметы.

После пожара в хосписе Красногорска возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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