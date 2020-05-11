СК возбудил дело после гибели девяти человек при пожаре в Красногорске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном Красногорске, где, по последним данным, погибли девять человек.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, ещё девять человек были госпитализированы», — заявили в СК.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

В ночь с 10 на 11 мая произошло возгорание на втором этаже частного красногорского хосписа «Второй дом».

Погибли девять человек, ещё девять были госпитализированы.

Шесть человек находятся в реанимации, трое — в отделении терапии.