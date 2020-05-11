Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в подмосковном хосписе

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Шесть пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе главы города.

«Шесть в реанимации, трое в отделении терапии», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее в МЧС уточнили, что в результате пожара погибли девять человек.

Предварительной причиной ЧП в хосписе стало неосторожное обращение с огнём.

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