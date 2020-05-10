«Посвятить себя развитию страны»: Путин назвал патриотизм национальной идеей России

Российская национальная идея заключается в патриотизме как служении развитию страны, заявил Владимир Путин. Глава государства предостерёг от «квасного патриотизма» и призвал обращаться не только к героическому прошлому России, но и к будущим успехам. Ранее президент уже неоднократно поднимал тему патриотизма, в частности, назвав его единственно возможной идеологией современного демократического общества.

Национальная идея России заключается в патриотизме, выраженном в служении развитию страны. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин», отметив, что других вариантов национальной идеи быть не может.

«Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина. Президент подчеркнул, что патриотизм «не должен быть квасным, затхлым и кислым». В связи с этим президент призвал обращаться не только к прошлым успехам России, но и к грядущим.

«Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, её движению вперёд. А это совсем не значит, что нужно всё время хвататься только за наше героическое прошлое. Нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — пояснил свою точку зрения Путин.

Фрагмент передачи опубликовал у себя в Instagram её ведущий Павел Зарубин. Полное интервью с главой государства выйдет на телеканале «Россия 1» в 22:00 по московскому времени.

Ранее Путин неоднократно обращался к теме важности патриотизма и взаимосвязи этого понятия с образом национальной идеи. Так, в ходе большой пресс-конференции в декабре 2019-го президент называл патриотизм единственно возможной идеологией современного демократического общества.

«Идеология, на мой взгляд, в современном демократическом обществе возможна только одна — патриотизм, в самом широком, хорошем смысле этого слова», — сказал тогда Путин, добавив, что это понятие должно быть «деполитизировано, но направлено на укрепление внутренних основ российского государства».

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В том же 2019 году Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», указал на роль патриотизма и мужества россиян в преодолении испытаний, которые выпали на долю страны в 1990-е годы. По его словам, в это время Россия пережила один из самых трудных периодов своей истории. Вместе с острейшими внутриполитическими, экономическими и социальными кризисами россияне также подверглись агрессии со стороны международного терроризма, отметил Путин. Он подчеркнул, что страна подошла к черте, за которой могли произойти развал и распад государства.

«Мы тогда могли, конечно, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственное единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты», — сказал президент.

До этого к теме патриотизма Путин обращался в ходе большой пресс-конференции 2018 года. Тогда он назвал это явление основой укрепления российского государства.

«По поводу того, есть у нас идея или нет строительства государства, страны, на чём строить, я уже много раз говорил. Я считаю, что в самом хорошем, не квасном смысле этого слова, патриотизм не может не быть основой укрепления нашего государства в широком и самом благородном смысле этого слова», — отметил президент.

Путин также называл патриотизм ключевой частью общенациональной культуры. Об этом президент говорил в ходе торжественного приёма в Кремле по случаю Дня народного единства в 2018 году.

«Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность. На них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма — важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти», — сказал в тот день президент.

Добавим, что о взаимосвязи понятий патриотизма и национальной идеи говорил и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В феврале 2020 года он указал на важность того, чтобы заниматься не лозунгами, а практической стороной патриотизма.

«Мы всегда исходим из того, что то, что связано с патриотизмом, — это то, чем мы, как ведущая политическая сила, как политическая партия, занимаемся в практическом плане», — отметил политик.

По его словам, практический аспект патриотизма заключается, например, в уходе за ветеранами, в принятии решений на самых разных уровнях в отношении льгот, в оказании помощи тем, кто нуждается в поддержке.