«До июня вирус будет активно распространяться»: за сутки в России выявили 10 699 новых случаев COVID-19

За прошедшие 24 часа в России выявили 10 699 новых случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее в стране был зафиксирован 11 231 новый заболевший COVID-19. По информации Роспотребнадзора, в РФ на сегодняшний день проведено 4,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Вместе с тем в Минздраве заявили, что в РФ свободны 32% коек, зарезервированных для больных COVID-19. Эксперты полагают, что активное распространение инфекции в России может продлиться до июня, при этом не исключено, что выраженного пика заболеваемости не будет.

За прошедшие сутки в России выявили 10 699 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб, в 48,9% из них отсутствовали клинические проявления болезни.

Днём ранее в России зафиксировали 11 231 новый подтверждённый случай COVID-19, за день до этого — 10 559.

По последним данным, в России было подтверждено 187 859 случаев коронавирусной инфекции во всех регионах.

За период эпидемии в России зафиксировано 1723 летальных исхода от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, в том числе 98 — за последние сутки. Вместе с тем в общей сложности от коронавирусной инфекции в России выздоровели 26 608 человек. За сутки этот показатель вырос на 2805.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

По информации Роспотребнадзора, в РФ на сегодняшний день проведено 4,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 292 469 человек.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в настоящий момент в стране свободны 32% из 127 тыс. коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом.

«У нас развернуто 127 тыс. коек по стране. В целом у нас сегодня 32% коек свободны», — цитирует его ТАСС.

По мнению главного внештатного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой, активное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 будет продолжаться до июня.

«Если считать, что в марте началось активное распространение вируса в нашей стране, то вот прибавьте три месяца — и это непосредственно до июня будет ещё вирус активно распространяться среди нас», — сказала Малинникова.

Врачи высказали предположение, что в России может не быть выраженного пика эпидемии коронавирусной инфекции. Такую точку зрения в беседе с РБК высказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.

«Вполне возможен сценарий без взрывного пика. За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растёт», — заявил он.

В свою очередь, профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, отметил, что принятые меры могли помочь России избежать резкого роста количества больных на первом этапе эпидемии.

«Я бы согласился с тем, что была некая стабилизация, вызванная тем, как население относилось к самоизоляции в первую неделю после её объявления», — сказал он. По его словам, эта неделя сыграла «останавливающую роль».

Ситуация в Москве

Лидером по количеству выявленных случаев по стране остаётся Москва, где за сутки выявили 5846 подтверждённых пациентов с COVID-19. Днём ранее в столице заявили о 6703 новых случаях коронавируса, за сутки до этого было подтверждено 5858 пациентов с инфекцией.

В столичной мэрии заявили, что те, кто уже перенёс COVID-19, смогут помогать заболевшим москвичам, находящимся на карантине. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова, выздоровевшие могут стать социальными волонтёрами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

«Тех, кто уже переболел этой инфекцией, защищает иммунитет, а значит, они могут стать донорами или социальными волонтёрами для тех, кто еще борется с болезнью, не рискуя своим здоровьем. Инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек», — приводит слова Раковой оперативный штаб.

Перед работой волонтёров ждёт специальное дистанционное обучение в центре «Моя карьера», который курирует волонтёрскую службу для москвичей на самоизоляции. Отмечается, что взаимодействие между социальными работниками, волонтёрами из числа переболевших COVID-19 и получателями социальных услуг будет идти «чётко по инструкциям, с соблюдением всех мер безопасности».

Напомним, что днём ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 31 мая ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией коронавируса. Это касается режима самоизоляции граждан, а также ограничения работы предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

Вместе с тем мэрия объявила о начале первого этапа ослабления введённых ограничений в столице. В частности, с 12 мая возобновят работу предприятия промышленности и строительства.

В Подмосковье режим самоизоляции также продлили до 31 мая. До этого времени в регионе, в частности, запрещены спортивные и иные массовые мероприятия, закрыты рестораны, кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты и другие организации. Кроме того, с 12 мая в Москве и Подмосковье действует масочный режим.

Как подчеркнул специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, при выходе на улицу обязательно нужно иметь запасную медицинскую маску.

«Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идёт дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску», — пояснил Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что не нужно пытаться высушить намокшую одноразовую маску, так как её нельзя использовать повторно — в отличие от масок из медицинской марли, которые можно снова надевать после обработки утюгом.