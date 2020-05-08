Инфекционисты дали прогноз относительно пика коронавируса в России

В России может не быть выраженного пика эпидемии коронавирусной инфекции, заявил РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.

«Вполне возможен сценарий без взрывного пика. За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растёт», — заявил он.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что принятые меры могли помочь России избежать резкого роста количества больных на первом этапе эпидемии.

«Я бы согласился с тем, что была некая стабилизация, вызванная тем, как население относилось к самоизоляции в первую неделю после её объявления», — сказал он.

По его словам, эта неделя сыграла «останавливающую роль».

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов оценил ситуацию с режимом самоизоляции.

В беседе с НСН он отметил, что выходить из ограничений сразу не стоит, нужно учитывать специфику России — её территорию, разную плотность населения.

Как считает эксперт, по всем параметрам столица должна быть примером борьбы с COVID-19.

Главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил, что страна пока далека от выхода на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.