Минздрав: Россия далека от плато по заболеваемости коронавирусом

Главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил, что страна пока ещё далека от выхода на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся ещё далеко от этой точки. Мэр Москвы Собянин сказал, что мы прошли одну четвёртую пути. Сложно сказать: одну четвёртую, одну треть или одну вторую, но точно мы ещё не добрались до пика», — отметил он.

По его словам, это может быть связано с тем, что россияне отказываются соблюдают требования самоизоляции.

«Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19», — добавил Авдеев.

29 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.