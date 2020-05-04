Минздрав: Россия далека от плато по заболеваемости коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся ещё далеко от этой точки. Мэр Москвы Собянин сказал, что мы прошли одну четвёртую пути. Сложно сказать: одну четвёртую, одну треть или одну вторую, но точно мы ещё не добрались до пика», — отметил он.
По его словам, это может быть связано с тем, что россияне отказываются соблюдают требования самоизоляции.
«Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19», — добавил Авдеев.
29 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.