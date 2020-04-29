Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Подмосковье вышло на плато (по количеству заражений коронавирусом. — RT)», — цитирует телеканал «360» губернатора.

По его словам, рост составил 5—7%.

«Думаю, мы будем на нём какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — заявил он.

Ранее действующие в Подмосковье ограничения, введённые из-за распространения COVID-19, были продлены до 11 мая.

27 апреля Воробьёв отмечал, что ситуация с вирусом в области по-прежнему сложная, а здравоохранение работает напряжённо.