Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом
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- РИА Новости
«Подмосковье вышло на плато (по количеству заражений коронавирусом. — RT)», — цитирует телеканал «360» губернатора.
По его словам, рост составил 5—7%.
«Думаю, мы будем на нём какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — заявил он.
Ранее действующие в Подмосковье ограничения, введённые из-за распространения COVID-19, были продлены до 11 мая.
27 апреля Воробьёв отмечал, что ситуация с вирусом в области по-прежнему сложная, а здравоохранение работает напряжённо.