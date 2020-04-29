Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом

Короткая ссылка
Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

«Подмосковье вышло на плато (по количеству заражений коронавирусом. — RT)», — цитирует телеканал «360» губернатора.

По его словам, рост составил 5—7%.

«Думаю, мы будем на нём какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — заявил он.

Ранее действующие в Подмосковье ограничения, введённые из-за распространения COVID-19, были продлены до 11 мая.

27 апреля Воробьёв отмечал, что ситуация с вирусом в области по-прежнему сложная, а здравоохранение работает напряжённо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить