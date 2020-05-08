У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры обнаружили COVID-19

Несколько сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры в Нижнем Новгороде заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно поступившим результатам лабораторного исследования, у нескольких сотрудников Нижегородской транспортной прокуратуры Приволжской транспортной прокуратуры выявлена коронавирусная инфекция. Заболевание протекает в лёгкой форме», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в связи с этим в здании Нижегородской транспортной прокуратуры проведены противоэпидемиологические мероприятия. По предписанию Роспотребнадзора лица, находившиеся с заболевшими в контакте, изолированы и находятся на карантине.

8 мая стало известно, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 10 699. Всего в стране зарегистрировано 187 859 случаев COVID-19 в 85 регионах.