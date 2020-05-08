Эндокринолог оценил пользу витамина D для защиты от коронавируса

Доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин прокомментировал мнение о пользе витамина D для защиты от коронавирусной инфекции.

«Если у вас понижен уровень этого витамина, в организме могут быть сбои, нарушения в работе определённых систем, включая иммунную. В этом случае приём витамина D, устраняя дефицит, помогает исправить неполадки. Иммунитет может вернуться в норму, и вы станете болеть реже именно за счёт этого. Но каких-то сверхспособностей, повышенного иммунитета витамин D вам, конечно, не подарит», — пояснил специалист в беседе с kp.ru.

Потешкин подчеркнул, что витамин D помогает нормализовать иммунный ответ, однако уменьшить начавшееся воспаление он вряд ли способен.

Ранее сообщалось, что учёные из Фонда клиники королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии обнаружили значительную взаимосвязь между уровнем витамина D и числом случаев заболевания COVID-19.

В свою очередь, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с ФАН рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет.