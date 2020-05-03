Исследователи оценили связь уровня витамина D и смертности от COVID-19

Учёные из Фонда клиники королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии провели исследование, целью которого было оценить, есть ли связь между средними уровнями витамина D в разных странах и уровнем смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Research Square.

«Мы обнаружили значительную взаимосвязь между уровнем витамина D и числом случаев заболевания COVID-19, в особенности уровнем смертности от этой инфекции», — говорится в тексте.

В исследовании отмечается, что «наиболее уязвимой к COVID-19 группой населения также является та, у которой наибольший дефицит витамина D».

Ранее заведующий клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов оценил в беседе с газетой «Взгляд» ситуацию с пиком пандемии коронавируса в мире.