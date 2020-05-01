Перерасчёт пенсий, субсидии для бизнеса и банковские комиссии: какие нововведения ожидают россиян в мае

В мае в силу вступает ряд нормативных документов, касающихся разных сфер жизни россиян. Неработающих пенсионеров ждёт перерасчёт размера социальных выплат, а пострадавшие от эпидемии коронавируса компании получают доступ к системе подачи заявлений на субсидии для зарплат сотрудникам. С мая также отменяются банковские комиссии за переводы до 100 тыс. рублей в Системе быстрых платежей и вводится запрет на продажу алкоголя в небольших заведениях, расположенных в многоквартирных домах.

Комиссии за денежные переводы

С 1 мая сделанные в Системе быстрых платежей переводы между физлицами на сумму до 100 тыс. рублей будут проводиться без сбора комиссии банками.

Переводы на сумму более 100 тыс. рублей облагаются комиссией не более 0,5%, однако при этом сбор также не может превышать 1,5 тыс. рублей.

Напомним, в Системе быстрых платежей участвуют 55 банков, среди которых Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и другие. Сами банки и устанавливают комиссии.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Субсидии для бизнеса

1 мая Федеральная налоговая служба запустила специальный сервис, призванный упростить подачу заявления на получение субсидий на выплату зарплат работникам.

Претендовать на такие выплаты смогут предприятия, попавшие в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

К ним предъявляется требование, согласно которому количество работников у них должно составлять не менее 90% от значений марта 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей.

Перерасчёт пенсий

В мае Пенсионный фонд России (ПФР) проведёт перерасчёт социальных доплат для неработающих пенсионеров.

Ожидается, что эта мера затронет 6,5 миллиона россиян, в том числе тех, чья страховая пенсия не доходила до прожиточного минимума. Напомним, что страховая пенсия выплачивается всем достигшим определенного возраста и накопившим необходимое количество пенсионных баллов.

Также будут увеличены выплаты участникам Великой отечественной войны, работникам силовых структур, разведчикам, обладателям наград «За оборону Ленинграда» и другие. Ведомство оценивает численность этих категорий пенсионеров в 10 тыс. человек.

Питание для школьников

С 1 мая вступает в силу закон, гарантирующий бесплатное питание школьникам, обучающимся в классах с первого по четвёртый.

Новый порядок предполагает, что школы должны будут обеспечить горячее питание, не реже одного раза в день, публикуя при этом меню на сайте образовательного учреждения.

Ожидается, что к 1 сентября 2023 горячее питание в соответствии с новым порядком будет доступно во всех российских школах.

О необходимости введения этой меры в январе говорил Владимир Путин. Президент уделил внимание этому вопросу в ходе послания Федеральному собранию.

Продажа алкоголя в многоквартирных домах

С 5 мая вводится запрет продавать алкоголь в ресторанах, кафе и барах, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с площадью зала обслуживания, не превышающей 20 кв. м.

Региональные власти получили ужесточать эти требования. Контролировать нарушителей будет Росалкогольрегулирование.

Электронные документы в экспериментальном режиме

С 5 мая также стартует эксперимент, в рамках которого компании и работники могут на добровольной основе перевести кадровый документооборот в электронный формат. Речь идёт о трудовых договорах, графиках отпусков, приказах о командировках и другом.

Примечательно, что сотрудники смогут отказаться или подтвердить решение компании о переводе ряда документов в электронный формат. Для этого нужно написать соответствующее заявление.

Правила перевозки пассажиров и багажа на поезде

С 3 мая Минтранс вводит изменения в правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Пассажиры поездов дальнего следования должны будут указывать номер мобильного телефона или иной способ связи. Это требуется для оперативного оповещения об изменении графика следования поездов или других переменах.

Кроме того, урегулируется вопрос размещения ручной клади в тех вагонах, где место для таких вещей было предусмотрено только на нижней или верхней полке. В таких ситуациях пассажиры обеих полок теперь имеют право разместить ручную кладь на имеющемся пространстве.

Маркировка косметики

С 1 мая вступит в силу новая версия техрегламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Документ предусматривает новые требования к маркировке косметической продукции, а также к документации, необходимой для декларирования товара.

Среди новых требований будут запрет на добавление в зубные пасты сахарозы и других легкоферментируемых углеводов, обязательное указание предупредительной надписи на аэрозольной продукции с пропеллентом. Также должны подтверждаться сведения о полезных свойствах товара — нужно указать результаты проведённых исследований или данные о веществах в составе.