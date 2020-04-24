Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлён до 1 октября

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Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлён до 1 октября, чтобы у граждан не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы кредитных организаций, сообщили в ЦБ.
Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлён до 1 октября
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Согласно законодательству, до 1 июля должен был завершиться перевод пенсионеров, получающих пенсии на банковские карты, на национальный платёжный инструмент — карту «Мир».

«Мы понимаем, что в текущих условиях нашим пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Именно поэтому принято решение продлить сроки перевода до 1 октября этого года», — сказала директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина.

Таким образом, банки смогут продолжить перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля.

В 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платёжные карты «Мир».

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