«Удобно, безопасно и повсеместно»: переводы между физлицами станут бесплатными для банков до середины 2022 года

Центробанк обнулил тарифы для банков за пользование системой быстрых платежей (СБП) при осуществлении переводов между физическими лицами вплоть до 30 июня 2022 года. При этом за банками сохраняется право взимать комиссию за такую операцию с клиентов. Регулятор предупредил, что если стоимость этой услуги будет завышаться, то он может установить верхний предел размера комиссии. Опрошенные RT эксперты отмечают, что льготный период для банков позволит запустить работу СБП на полную мощность, а также обеспечить прозрачность движения денежных потоков по всей стране.

Банк России принял решение обнулить плату для банков за пользование системой быстрых платежей (СБП) при осуществлении переводов между физическими лицами. Тарифы за эту услугу не будут взиматься ЦБ вплоть до 30 июня 2022 года.

«Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», — сообщается на сайте Центробанка.

При этом в регуляторе отметили, что ЦБ будет проверять размер комиссии, которую будут взимать банки с физических лиц за пользование системой быстрых платежей. Если стоимость услуги будет завышаться или ограничивать возможность беспрепятственного перевода средств, то Банк России может установить верхний предел такой комиссии.

«Для нас крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу. Именно поэтому мы приняли решение снова ввести двухлетний льготный период для банков по самым востребованным сегодня операциям в СБП — переводам между физлицами», — пояснила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Напомним, что в начале 2020 года Центрабанк назначил комиссию за использование СБП. В зависимости от суммы перевода банк-отправитель и банк-получатель должны были отчислять Банку России от 5 копеек до 3 рублей. Теперь же эта комиссия упраздняется при условии, что перевод осуществляется между физическими лицами.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников рассказал в беседе с RT, что любая банковская услуга в принципе предполагает комиссию. В случае быстрых платежей комиссия должна была усилить конкуренцию в этом сегменте рынка. Но, так как система находится в стадии становления, то ЦБ, отмечает эксперт, решил временно обнулить тарифы.

«Решение Центрального банка, по большему счёту, стоит приветствовать, потому что это даст возможность повысить спрос у клиента, потребителя финансовых услуг, на этот продукт и запустить его на полную мощность», — отметил эксперт.

Масленников также указал на то, что в привилегированном положении оказались именно физические лица, для операций других пользователей тарифы сохраняются.

«Остаётся вопрос, что делать с комиссией всем остальным участникам банковского рынка. Но это уже следующий акт пьесы», — заключил он.

В сообщении Центробанка отмечается, что регулятор устанавливает предельные ставки комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам и платежам в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Комиссия будет взиматься также за переводы от юрлиц в пользу физических лиц. Тарифы на эти операции указаны на сайте Банка России.

«Прозрачность денежных потоков»

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, со своей стороны, отмечает, что временная отмена тарифов по переводам между физическими лицами позволит всю финансовую систему сделать прозрачней и наладить учёт передвижения средств.

«С использованием этой системы можно будет обеспечить прозрачность всех денежных потоков, которые есть на территории нашей страны. Это позволит решить проблему с существованием денежных потоков, невидимых для статистических органов», — пояснил Беляев RT.

Таким образом, можно будет достичь более эффективного управления экономикой, считает эксперт РИСИ. Кроме того, указывает Беляев, государству будет понятней, какие у людей доходы и расходы, и это поможет проводить правильную социальную политику.

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Кроме того, отмена тарифа для банков на столь популярную операцию приведёт к более быстрому подключению к СБП банков, которые этого ещё не сделали, уверен эксперт.

«Подключение к такой масштабной системе платежей — вот чему могут служить препятствием эти тарифы. СБП просто обеспечивает более эффективный денежный оборот внутри страны и, соответственно, большую эффективность и большую мобильность нашей экономики», — заключил он.

Напомним, к системе быстрых платежей пока так и не подключился Сбербанк России. За это ЦБ в ноябре 2019 года назначил ему штраф. В течение всего этого года для банков действовал льготный период, когда Банк России не брал с них плату за операции в СБП.