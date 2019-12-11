Автодилеры попросили ЦБ ограничить тарифы по бесконтактным платежам

Ассоциация автодилеров обратилась в Центробанк с просьбой ограничить тарифы комиссии на приобретение автомобилей с помощью системы быстрых платежей, сообщают «Известия».

Соответствующее письмо ассоциация направила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

По мнению продавцов автомобилей, размер комиссии за покупку через СБП следует ограничить до 0,3%, но не более 1,5 тыс. рублей (сейчас она составляет 1—2%).

Кроме того, автодилеры предлагают повысить порог максимальной суммы покупки, которую можно оплатить таким способом (сейчас он составляет 600 тыс. рублей).

По мнению дилеров, это поможет популяризации бесконтактных платежей, которые сейчас составляют всего 8% от продаж.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал идею появления в России электронной формы договора купли-продажи автомобилей.