Автодилеры попросили ЦБ ограничить тарифы по бесконтактным платежам

Короткая ссылка
Ассоциация автодилеров обратилась в Центробанк с просьбой ограничить тарифы комиссии на приобретение автомобилей с помощью системы быстрых платежей, сообщают «Известия».
Автодилеры попросили ЦБ ограничить тарифы по бесконтактным платежам
  • РИА Новости

Соответствующее письмо ассоциация направила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

По мнению продавцов автомобилей, размер комиссии за покупку через СБП следует ограничить до 0,3%, но не более 1,5 тыс. рублей (сейчас она составляет 1—2%).

Кроме того, автодилеры предлагают повысить порог максимальной суммы покупки, которую можно оплатить таким способом (сейчас он составляет 600 тыс. рублей).

По мнению дилеров, это поможет популяризации бесконтактных платежей, которые сейчас составляют всего 8% от продаж.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал идею появления в России электронной формы договора купли-продажи автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить