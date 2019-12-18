«Пытаемся говорить на языке бизнеса»: как обновлённое приложение от Сбербанка помогает российскому бизнесу

В 2019 году Сбербанк запустил новую версию интернет-приложения для малого и среднего бизнеса «Сбербанк Бизнес Онлайн». На сегодняшний день сервисом уже пользуется почти половина всех российских предпринимателей. Главными нововведениями платформы стали интерактивный контент в формате stories, цифровая система помощи и магазин банковских продуктов на основе искусственного интеллекта. Чем ещё «Сбербанк Бизнес Онлайн» привлекает предпринимателей — в материале RT.

За десять лет своего существования сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) позволил российским предпринимателям значительно упростить документооборот, удалённо управлять финансами и оперативно получать необходимые банковские услуги. Тем не менее в 2019 году Сбербанк запустил новую версию своего интернет-банка. Главная цель обновления — расширить продажи банковских продуктов и сделать их использование доступнее и проще для бизнеса.

«В предыдущей версии было много банковских продуктов, которые хорошо работали, но мы хотели получить от интернет-банка нечто большее. Нам нужно было сделать так, чтобы наша платформа превратилась в настоящую витрину продаж как банковских, так и небанковских сервисов», — рассказал в интервью RT вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Евгений Колбин.

По его словам, масштабное обновление было разработано менее чем за полгода, и в настоящий момент на долю пользователей СББОЛ приходится почти половина всех предпринимателей России.

«В январе у нас появились прототипы, и уже в мае систему увидели первые пользователи. То есть мы потратили всего пять месяцев на разработку обновления, и через четыре месяца, в сентябре, перевели на него всех наших клиентов. Речь идёт о 2,5 млн юридических лиц, а это каждый второй бизнес в России», — отметил Евгений Колбин.

В ноябре новый интернет-банк представили профессиональному сообществу разработчиков и всем желающим в формате «открытого демо».

Деловой вид

В последней версии «Сбербанк Бизнес Онлайн» получил новую главную страницу. Центральное место на ней теперь занимает лента событий, где пользователь может увидеть график движения денежных средств, перечень документов на подпись и отправку, а также информацию по последним операциям.

Над лентой событий располагается лента stories, пришедшая на смену новостям и рекламным банерам. Нажав на карточку, пользователь раскрывает историю, из которой он может узнать о сервисах, возможностях системы, новостях банка, изменениях законодательства.

«Мы первые в сегменте корпоративного интернет-банкинга и бизнеса, кто решился попробовать этот формат. При этом мы предоставляем stories не только в виде статичных картинок, но и видео. Основная цель изменения — повысить уровень взаимодействия наших пользователей с системой и расширить возможности продаж как банковских, так и небанковских сервисов для клиентов», — отметил Колбин.

Stories позволяют отправлять клиентам напоминания, уведомления или персональные предложения, например, об индивидуальной ставке по кредиту. Помимо этого, формат также предоставляет клиентам советы и примеры успешных бизнес-проектов от известных предпринимателей и знаменитостей.

Также на главной странице появилась панель виджетов — вспомогательных мини-приложений с определёнными функциями. Например, виджеты позволяют клиенту посмотреть баланс счетов или обменять валюту.

Более того, некоторые виджеты отображаются только у определённого круга пользователей. Так, виджет со статистикой по документам доступен только предпринимателям, которые проводят более 100 платежей в день. В то же время виджет с ограничениями и незавершёнными операциями доступен только пользователям, имеющим более пяти счетов.

Кроме того, в новой версии приложения появилось настраиваемое меню. Пользователь может самостоятельно по своему усмотрению менять порядок кнопок, скрывать ненужные сервисы или добавлять необходимые услуги.

Цифровая помощь

При первом входе в приложение клиента встречает обучающая story со встроенным видео. Программа знакомит пользователя с основными разделами системы и правилами работы в интернет-банке. Кроме того, в разделе «Помощь» можно найти ответы на часто задаваемые вопросы и дополнительные интерактивные туры. Во время таких обучающих демонстраций приложение подсвечивает основные кнопки и вкладки конкретного раздела и объясняет их значение.

Помимо встроенной программы обучения, одним из ключевых нововведений стала интеллектуальная программа помощи.

«Система видит, если у клиента возникли проблемы при заполнении какой-либо формы, и даёт ему подсказку или показывает специальную story с видеотуром по этому разделу. Таким образом, мы хотим, чтобы как можно больше подобных сценариев наши пользователи проходили в формате самообслуживания, когда клиенты сами могут найти ответы на интересующие их вопросы», — отметил Колбин.

При этом пользователи СББОЛ всегда могут обратиться с вопросом по операции к сотруднику банка через обновлённый онлайн-чат. За каждым клиентом закреплён индивидуальный код, который позволяет оператору удалённо видеть экран пользователя и быстрее давать консультации для решения проблемы.

Лёгкие покупки

Нововведения также затронули магазин СББОЛ. Как отметил Евгений Колбин, приложение стало больше похоже на платформу для электронной торговли. Тем, кто ищет определённый банковский продукт, система показывает разбитый на категории широкий список предложений. При этом для неопределившихся пользователей программа формирует персональные подборки.

«Мы объединили продукты по категориям, которые были бы понятны нашим пользователям. Так, мы пытаемся говорить с ними на языке их бизнеса. Например, в приложении есть сервисы, которые направлены на увеличение выручки компаний или на улучшение взаимоотношений наших пользователей с их клиентами», — пояснил Колбин.

Кликнув на карточку любого банковского продукта или сервиса в магазине, пользователь может посмотреть детальную stories с информацией. Более того, для помощи покупателям в Сбербанке запустили категорию look-alike на основе искусственного интеллекта. Программа рекомендует клиенту те сервисы, которыми пользуются компании из той же отрасли или со схожей деятельностью.

«Мы анализируем компании, которые по своему профилю работы похожи на наших пользователей. В результате мы предлагаем своим клиентами те же сервисы, что и этим компаниям. Всё это помогает нам значительно улучшить качество обслуживания и предлагать только то, что будет максимально интересно нашим клиентам», — добавил Евгений Колбин.