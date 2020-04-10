«Будем действовать поэтапно»: в Москве и Подмосковье для борьбы с коронавирусом введут пропускной режим

С 13 по 19 апреля в Москве начнётся постепенное введение пропускного режима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, временно приостанавливается работа многих городских организаций и предприятий. Вместе с тем губернатор Московской области Андрей Воробьёв также заявил, что в регионе будет задействован режим пропусков и усилены наряды полиции, Росгвардии и ГИБДД.

С 13 апреля в Москве должно начаться постепенное введение пропускного режима в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, такая мера доставит дополнительные неудобства гражданам, но она необходима, поскольку речь идёт о здоровье и жизни большого числа людей.

«На первом этапе введём его (пропускной режим) для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», — пояснил Собянин.

Он подчеркнул, что власти столицы начнут возвращать город к нормальному ритму жизни, как только отступит угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, в Департаменте информтехнологий Москвы уточнили, что порядок получения и использования пропусков в столице будет утверждён отдельным нормативно-правовым актом.

Кроме того, градоначальник подписал указ, согласно которому с 13 по 19 апреля вводится ряд дополнительных запретов и ограничений.

Так, приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, за исключением органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонной промышленности, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

Кроме того, приостанавливается работа каршеринговых сервисов и выполнение строительных работ, кроме строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

«Разумеется, продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня. Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы. Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удалённую работу или в режим нерабочей недели», — пояснил Собянин.

Как заметил мэр, соответствующие решения были приняты в связи с тем, что с 6 апреля ситуация с распространением коронавируса нового типа в Москве начала ухудшаться, в частности, растёт число тяжёлых больных с пневмонией.

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«В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжёлые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений. Только так мы сможем справиться с этой напастью и сохранить жизни близких нам людей», — пояснил Собянин.

Ранее в Москве в преддверии религиозных праздников — Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы — объявили, что до окончания режима повышенной готовности посещать кладбища нельзя. Исключение сделано лишь для проведения похорон.

Московская область

Помимо столичного мэра своё обращение к гражданам записал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также сообщил, что в регионе начнёт поэтапно вводиться режим пропусков, для чего уже подготовлена соответствующая платформа «Услуги.Мосрег.Ру».

«Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода — ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает», — сказал он.

Вместе с тем в Подмосковье будут усилены наряды полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДД. Они будут останавливать граждан и интересоваться, с какой целью те вышли из дома.

«Поэтому прошу вас оставаться дома и серьёзно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь, для того чтобы не допустить распространения вируса», — добавил губернатор.

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Ситуация с распространением коронавируса

Согласно последним данным, Москва и Московская область лидируют по количеству подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

В столице РФ зафиксировано уже 7822 случая, из них 1124 больных — за последние сутки. При этом известно о 50 летальных исходах и 350 выздоровевших. В Подмосковье заразились коронавирусом нового типа 930 человек, 13 из них умерли от последствий заболевания, а ещё 66 выздоровели.

Всего же в России зарегистрировано 11 917 случаев инфицирования COVID-19 при 795 выздоровлениях и 94 смертях.