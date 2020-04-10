Мир в условиях пандемии: в Москве прошёл круглый стол по COVID-19

Короткая ссылка
RT
10 апреля прошёл круглый стол «Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии». В мероприятии приняли участие главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие. RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить