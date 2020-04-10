Мир в условиях пандемии: в Москве прошёл круглый стол по COVID-19

10 апреля прошёл круглый стол «Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии». В мероприятии приняли участие главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие. RT вёл прямую трансляцию.